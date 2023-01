No seu disco “Odisea” elixiron como eixo “a diversidade sen ningún prexuízo”. Esa amalgama de sons refinados que establecen unha ponte entre a música tradicional galega e de diversas latitudes e as melodías clásicas e contemporáneas valeulles o Premio Martin Codax de música galega clásica e contemporánea. Falamos de Samudra, un trío de violoncello (Jimena), piano (Yamini) e flauta (Laura) que actuará no Café Vitrubia de Vigo este xoves a partir das nove da noite.

“Ademais de presentar os temas do disco, aproveitamos para amosar obras de compositoras que aínda non soaron nos nosos concertos. Tamén recuperamos algunha obra do proxecto semente de Odisea que non aparece no disco”, explican as tres músicas. En canto ao galardón Martin Codax, sinalan que “o premio serviunos para ter mais visibilidade, chegar a outros públicos e institucións. Tamén para promocionar o noso primeiro álbum. E por último, para saber que imos polo bo camiño, que estamos facendo ben as cousas”, en definitiva, “moita motivación para seguir creando”. O álbum abre coas influenzas do sitar de Ravi Shankar en “L´aube enchanté sur le Raga Todi”, pero inclúe tamén unha muiñeira de Rogelio Groba e danzas rumanas reinterpretadas para levar máis alá os sons tradicionais ata melodías actuais que mesmo beben de compositores como Nikolai Kapustin. Ao respecto, reflexionan: “Os inicios da música veñen dos pobos, da xente e das súas celebracións. Vén do folclore. A nós, parecianos importante recalcar que estas orixes sempre estiveron presentes na música académica, onde as compositoras e compositores se inspiraron nos sons que os rodeaban, nos sons das súas culturas”. Precisamente, o título do álbum, “Odisea”, está inspirado na viaxe de Ulises-Odiseo como “alegoría da viaxe musical que facemos, un percorrido polas músicas académicas do mundo”, engaden para subliñar: “A nosa viaxe persoal con este proxecto convertiuse nesa longa epopea que nos levou ao álbum”. Mantemos vivo o legado de Rogelio Groba coas súas excelentes composicións En canto a fixarse na música de Rogelio Groba e recoller a súa luva para este disco, as tres músicas-compositoras defenden que “ao igual que queriamos amosar a música diferentes de países e culturas diversas, queriamos incluír, como non, a un dos máximos expoñentes da vangarda galega que incorpora elementos da música tradicional”. Respecto do seu recente falecemento, recalcan que “é unha gran perda para o panorama musical galego e mantemos vivo o seu legado a través das súas excelentes composicións”. Laura, Jimena e Yamini teñen claro cara onde mover a súa maquinaria musical: “Nun futuro, pretendemos ser coñecidas como referentes (mulleres músico), referentes que nós non tivemos. Nun futuro inmediato, presentamos o disco fóra do país e ademais estamos a traballar nos próximos proxectos onde haberá colaboracións con outras artistas ás que admiramos”.