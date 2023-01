La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha comunicado que el 2 de febrero se comercializará talidomida en España para una única indicación autorizada: el tratamiento de primera línea en pacientes con mieloma múltiple no tratado, de edad igual o mayor de 65 años o no aptos para recibir quimioterapia a altas dosis. El anuncio no ha cogido por sorpresa a los enfermos de cáncer, que explican que el fármaco ya se usaba para el tratamiento de mieloma, aunque no en España. Mientras, a las víctimas de la talidomida les resulta “paradójico” que se vuelva a comercializar un fármaco que les provocó gravísimas malformaciones mientras ellas siguen sin ser indemnizadas.

Porque, pese a la negrísima leyenda que arrastra este fármaco –de la compañía farmacéutica alemana Grünenthal– que se vendió para combatir el insomnio y las náuseas en embarazadas y que provocó que miles de niños nacieran con gravísimas malformaciones, la talidomida no estaba exenta de uso, explica Teresa Regueiro, presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, una asociación creada por quienes conviven con un tipo de cáncer de sangre incurable que afecta a unas 15.000 personas en nuestro país. Regueiro muestra su sorpresa porque el anuncio de la Aemps haya salido de “manera tan llamativa”, porque explica que el uso para el que está indicado por la Aemps no es nuevo. En los últimos años han aparecido fármacos nuevos con una acción más específica sobre las células del mieloma, minimizando el daño sobre células sanas. Entre ellos destacan los agentes inmunomoduladores (talidomida, lenalidomida y pomalidomida) que tienen capacidad para modificar la acción del sistema inmune y ayudar en la eliminación de las células del mieloma. Se administran en cápsulas por vía oral. Es un medicamento de dispensación en hospitales. Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción con un Plan de Prevención de Embarazos (PPE) y un Sistema de Acceso Controlado cuyo objetivo es evitar cualquier exposición a talidomida en mujeres embarazadas. Y que en caso alguno se repita la tragedia 60 años después.