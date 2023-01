Sanidad espera el momento "propicio" para anunciar el fin de la mascarilla en el transporte público

La decisión ya está tomada, pero todavía no ha sido comunicada. El Ministerio de Sanidad está esperando el momento "políticamente propicio" para anunciar el fin de la mascarilla en el transporte público de España, según fuentes de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Autobús, metro, tren y avión son los únicos espacios en que la mascarilla es aún obligatoria, pese a que en algunos de estos medios muchos usuarios no respetan la norma.

El Gobierno no es ajeno a que cualquier decisión que anuncie o tome a lo largo de este 2023, año electoral, tendrá repercusiones, por eso está esperando el momento adecuado para anunciar una decisión que ya está tomada. La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, será la candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

El adiós a la obligatoriedad del tapabocas en el transporte público será, de alguna manera, poner el cierre final a una pandemia de la que ahora se cumplen tres años. Esta medida es una competencia estatal, por lo que las autonomías no pueden ni imponer ni retirar su obligatoriedad.

El 'exconseller' de Salut de Catalunya, Josep Maria Argimon, ya había puesto varias veces en duda la obligatoriedad de esta norma que, sobre todo en el metro y el bus de ciudades como Barcelona, poca gente cumple. "Tenemos un decreto que te obliga a hacer una cosa que no se hace", llegó a decir el 'conseller'. Cataluña siempre fue más partidaria de que fuera una recomendación.

Dentro del comité científico asesor del covid-19 de Cataluña la sensación generalizada es que no tiene "sentido" mantener esta norma si no se hace lo mismo en otros puntos donde hay aglomeraciones, según fuentes consultadas por este diario. Lo cierto es que no hay una posición único al respecto: si bien hay quien piensa que esto es mejor que nada, otros creen que el efecto de la mascarilla en el transporte público es ahora mismo mínimo. Otras voces apuestan por retirarla cuando baje el frío.