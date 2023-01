Las redes sociales y las aplicaciones de citas han abierto otro mundo en la forma de relacionarse, pero esta sobreexposición pública no siempre es tan positiva como se espera, ya que muchas personas se sienten observadas, evaluadas, como si se estuvieran sometiendo a un examen constante.

Estas situaciones están derivando en un repunte de los problemas de erección en chicos jóvenes, quienes «se ven sometidos a un nivel de tensión tal que les impide disfrutar de la relación sexual», tal y como indica el director del Instituto Sexológico Murciano, Jesús Eugenio Rodríguez.

El especialista reconoce que cada vez es más frecuente encontrar hombres jóvenes con problemas de erección, algo que hasta hace unos años era más habitual en personas de edad avanzada, de entre 50 y 60 años.

«En consulta vemos un aumento de las disfunciones sexuales en jóvenes por problemas psicógenos, pero no sólo en chicos de menor edad, sino también en adultos jóvenes que tienen pareja estable y que pese a estar en una relación durante nueve o diez años presentan también problemas de este tipo por el nivel de autoexigencia que se imponen ellos mismos, los propios hombres», afirma Jesús Eugenio Rodríguez.

Las terapias de pareja están en crisis

Las terapias de pareja están en crisis. Si hace años esta era una de las opciones a las que se recurría para intentar ‘salvar’ una relación, ahora a los afectados ni se les pasa por la cabeza. «Las sesiones de terapia suelen ser caras y en muchos casos resulta más económico cambiar de pareja que intentar ‘reparar’ una que ya no funciona», afirma el responsable del Instituto Sexológico de Murcia, Jesús Eugenio Rodríguez. El experto señala que «estamos viendo el cambio del modelo de pareja y ahora, a no ser que haya hijos de por medio o cuestiones económicas, no se da el paso de intentar arreglar la situación con terapia de pareja con un especialista».