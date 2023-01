Privilegio: es hija del encumbrado Eduard Fernández. Méritos propios: ya se ha medido con Penélope Cruz en la carrera al Goya a la Mejor Actriz y ha ganado una Concha de Plata por La hija de un ladrón (2019). No hay endiosamiento en ella, hay voluntad de trabajo y poco filtro a la hora de hablar de sus asuntos. Greta Fernández, 27 años, estrena El fred que crema (El frío que quema), un drama de nazis y judíos en los Pirineos, del debutante Santi Trullenque, nominada a los Gaudí.

–Interpreta a una madre, de nuevo. ¿Va entendiendo mejor a la suya?

–Pobrecita, mi madre [la escritora Esmeralda Berbel], porque le diré que no. Cuando interpreto no suelo pensar en mis cosas. Tiro de intuición, de entrañas.

–Ella dice cosas bonitas de usted. “Mi hija mira bien”, dejo escrito en Irse.

–Creo que se refiere a mi manera de estar, de ser. Nos cuidamos mucho las dos. Hace poco me dijo: “Gracias, porque eres una persona muy alegre”.

–¿Es verdad?

–Estoy contenta siempre

–No es la tónica de su generación.

–En algún momento me puede tapar la tristeza, pero no es algo que en mi casa se haga, para lo bueno y para lo malo. Ahora tengo un brote de acné –me he quitado los anticonceptivos– y estoy más insegura, me da vergüenza que me hagan fotos, pero luego pienso: “¡Solo es acné! No pasa nada”.

–En pantalla siempre parece tener un interior muy torturado.

–¡Totalmente! Tengo algo en la mirada profundo y denso, ¿no?

–Sí.

–A ver, soy alegre y empática, pero tampoco es que no me haya pasado nada en la vida. En la adolescencia viví una experiencia dura, por amor. Pero aprendí muuuchas cosas. La parte sensible y profunda siempre la he tenido a flor de piel, así que he tirado por la practicidad, para compensar. El psicólogo me hizo ver que me caía mejor siendo alegre.

–Nadie explota ese registro.

–¿Verdad? Al menos no aquí. En mi primer proyecto para Hollywood, una peli de terror titulada Cuckoo, con Hunter Schafer, la actriz de Euphoria, hago de recepcionista de hotel y creo que estoy bastante divertida.

–Rodar fuera igual quita lastre. ¿Cómo de larga es la sombra de Eduard Fernández?

–Eso no se lo voy a contar. Eso es para mí.

–Hay que matar al padre.

–¡Yo ya lo he matado, chicos! Quien no se haya enterado es que no ha entendido nada.

–Seguramente.

–He matado y he salvado a mis padres muchas veces. Como actriz, siempre sentí que hacía lo mío. Trabajé en las series Olor de colònia y La Riera, aparecí en películas y, de repente, protagonicé Elisa y Marcela.

–Luego rodó La hija de un ladrón, con él.

–Yo adoro a mi padre. Es un padrazo, se desvive por mí. Y no pretendo que mi carrera continúe sin tenerlo al lado. Estoy feliz de poder llamarle y comentarle que me da vergüenza hacer un photocall por el acné, o una duda de una escena, o pedir a mi madre que me ayude a buscar un texto de teatro. Valoro lo fácil que es hablar con ellos de emociones.

–¿Y lo difícil que es olvidar de quien son sus ojos?

–Me reconozco en él total. Me observo en la pantalla y a veces le veo a él. Tenemos el mismo gusto, nos fijamos en las mismas cosas. Pero también me parezco muchísimo a mamá. Es bonita, muy fuerte, ha tirado sola haciendo masajes y clases de cocina, se fue a la universidad con cincuenta y pico años.

–¿En qué solo es Greta?

–Debería preguntar a otros. Soy muy ambiciosa, mucho más de lo que aparento. Tengo muchas ganas de seguir trabajando fuera.

–¿Esto se le queda estrecho?

–Sí. No hay tantas películas para la cantidad de gente que somos. ¿Cuántas se han hecho este año donde haya mujeres? ¿Cinco? ¿Y de mi edad? Pufff.

–Pues su edad es la buena.

–Tengo gente alrededor que quiere dedicarse a esto y no tiene trabajo, o que le ha funcionado y ya no. Luego están las excepciones, como Anna Castillo, mi mejor amiga. Dedicarte a esto, haciendo cosas de calidad, y ganar dinero es muy difícil. Cuando era pequeña pensaba que era lo normal. Me di cuenta de que era un sueño a la mitad, que mi padre era una rareza.

¿Se gusta cuando se ve?

–En general, sí. Y si veo algún fallo, no me martirizo. Hay que pillar a tiempo las emociones negativas y trabajarlas. Si no, dedícate a otra cosa.