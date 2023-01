Tributo gallego al centenario de Lola Flores

Justo hoy pero exactamente un siglo atrás abría los ojos a la vida una niña que llevaría por el mundo su arte bajo el nombre de Lola Flores. Justo esta noche en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, se estrena “Lerele”, una pieza dramática de gran presencia del teatro gallego protagonizada por la actriz viguesa Cecilia Vázquez, con dramaturgia de Ana Contreras.

“La idea de este espectáculo inspirado en Lola Flores –explica la intérprete gallega– nace porque tenía ganas de realizar un espectáculo en el que me inspirase en la Faraona. Hay varias cosas a lo largo de mi vida que me unen a ella directamente. De ahí, que hiciese una autoficción mezclando mi vida con la suya”.

Cuando Vázquez era pequeña, y esto se plasma en la pieza teatral, vio un programa de Lola Flores. “Creía que yo era ella y me pasaba todo el día cantando y bailando. Además, una tía fue profesora de sus hijos, así que me contaba cosas de ella. La tenía como la mujer más guapa. Todo esto lo guardé y como siempre me gustó el flamenco, el sur, Andalucía... quise hacer una unión de todo y surgió ‘Lerele’, un nombre universal”.

En el momento de empezar a armar la obra, Cecilia Vázquez no era consciente aún de que el 100 aniversario del nacimiento de Flores estaba a caer. “Fue todo mágico y me propuse como fecha que el estreno fuese el 21 de enero. Estrenarlo en Madrid es un reto. Estoy emocionada de que se haga un sueño realidad”, agrega.

En cuanto a la elección de Ana Contreras como dramaturga, Vázquez explica que la seleccionó porque había sido su profesora de dirección en la Escola Superior de Arte Dramática de Vigo –ahora Contreras es profesora titular de Dirección Escénica en la RESAD, Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid– y me había gustado mucho su manera de trabajar. Para este proyecto, quería contar con ella. El proceso fue muy divertido y ella es meticulosa trabajando de manera que las escenas parecen arte visual.

La obra nos presenta a una niña impactada tras ver a la Faraona en la televisión que pasa a creer que es la artista. A lo largo de los años, sus vidas se cruzarán sin que la audiencia sepa qué hay de ficción y qué hay de realidad en determinados puntos.

Ella hacía lo que le daba la gana, era libre

“Tanto en la dictadura años atrás como ahora todas queremos lo mismo. Luchamos. Ella hacía lo que le daba la gana, era libre; y nosotras queremos ser libres. De eso trata el espectáculo, de ser libres y del duende que es algo que te hace especial y te diferencia de lo demás porque no solo es trabajo y empeño. Hay que tener algo”, reflexiona Cecilia Vázquez.

La pieza, además, cuenta con la música del vigués Pablo Novoa. “Es muy importante para el espectáculo”, resalta Cecilia Vázquez, quien añade: “Además de director musical de la obra, versionando las canciones de Lola, lo hemos incorporado en el equipo y viene como músico así como actor. Pablo hizo un trabajo precioso dándole un aire moderno a los temas para que encaje todo muy bien. Es como mi Pescadilla en el escenario”.

Respecto al vestuario, destaca la pieza final encargada a Reino Danza, que confecciona batas de cola, que se suma a estilismos, entre otros, de la barcelonesa Eva Bayrak.

Tras el estreno en Madrid, la llegada a Galicia será el 4 de marzo en Gondomar, donde han estado ensayando, pendientes de cerrar fechas en Vigo y otros lugares, incluidos festivales. “Espero que se mantenga el espectáculo todo el año porque ha quedado precioso”, destaca Cecilia Vázquez, conocida también como Miss LaCe y sus shows de burlesque.