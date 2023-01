“Cunqueiro é un autor cada vez máis apreciado e reivindicado porque ten unha escrita intemporal que se presta para iso. Os de fóra vén a calidade da literatura do eu, da metaficción, da literatura do imaxinativo, do onírico... iso que fascina tanto en lectores de todo o mundo e vemos en autores xaponeses ou nos americanos témolo aquí na casa, con Cunqueiro”. Este alegato en favor do autor de “Merlín e familia” ou “As crónicas de Sochantre” foi ofrecido polo doutor en Filoloxía Galega,estudoso e crítico literario Armando Requeixo.

Para este estudoso e crítico literario colaborador do “Faro da Cultura” esa é unha “baza gañadora que temos que rendabilizar en capital cultural e sentirnos orgullosos. Aí Vigo ten moito que dicir porque este é un himno vigués”.

Requeixo ofreceu estas e outras reflexións no Club FARO na charla “Cando Cunqueiro comezou a ser Cunqueiro” na que aproveitou para presentar o seu novo libro “Álvaro Cunqueiro. O mundo e outras vésperas. Colaboracións en ‘El Pueblo Gallego’ (1932-1936)”, editado por Galaxia.

Estivo acompañado por César Cunqueiro (escritor e hijo de Álvaro Cunqueiro), Malores Villanueva (editora y crítica literaria) y Francisco Castro (director xeral Editorial Galaxia).

Villanueva sinalou que “Cunqueiro nunca nos deixa de sorprender, ten moitas facetas. Neste volume faise foco nunha parte pequena da súa obra pero fundamental, a parte xornalística en ‘El Pueblo Gallego’”, un dos tres xornais máis destacados en Vigo no pasado século xunto a FARO DE VIGO e “Galicia”. Para esta profesora e estudosa, moi vencellada dende hai anos a Galaxia, é reseñable que dos 57 artigos que presenta a obra, a meirande parte, 51, foron publicados en galego.

Pola súa parte, Francisco Castro apuntou que Cunqueiro –que foi director de FARO DE VIGO– é “o escritor que máis se nos solicita para ser traducido a outras linguas”, alomenos nos últimos 15 anos.

“Non vos podedes imaxinar –engadiu Armando Requeixo– a cantidade de teses de doutoramento en universidades de fóra que se fan sobre Cunqueiro. É unha enxurrada”.

Requeixo subliñou que “é un autor coñecido incluso por España e outros lugares. Outra cousa é ata que punto sobre todo nas novas promocións é un autor lido e procesado. Niso hai que seguir traballando. É tan grande que segue medrando de xeito exponencial”.

De feito, indicou que na última década e media “xoga na liga de Rosalía, Blanco Amor, Otero (Pedrayo), Manuel Antonio e tres máis. Iso vese tamén na atención que xeramos fóra a través desa figura. Hai cousas que nin os galegos nin as galegos sabemos e se as souberamos sacariamos máis peito.

Para Requeixo, habería “que crear en Galicia infraestruturas para que se capitalice todo isto. Hai iniciativas que a ver se acaban callando como crear unha cátedra Cunqueiro”.

O crítico literario botou man dunha metáfora cinéfila para comprendelo mellor: “Cando vexamos o código Matrix, diremos: ‘Cunqueiro é un monstro’.

Como exemplo desa inxente actividade citou que textos seus xornalísticos hai unhas 20.000 pezas tanto asinadas co seu nome como cun alcume. “Todo iso debería estar perfectamente recollido e dixitalizado. Dariámonos conta vendo todo iso que era inhumano”, agregou Requeixo.

Pola súa parte, César Cunqueiro, fillo de Álvaro, sinalou que se se pai falecera no final da década dos 30 do pasado século “o seu posto na poesía estaría totalmente asentado (...) pero na prosa sería esquecido.Temos que agardar aos anos 50 e ata súa morte para que fixera esta obra en prosa que é a base da posición da súa situación na literatura galega e española”, engadiu.

Un xornalista cuxa obra cómpre reivindicar

Sen dúbida, un dos obxectivos fundamentais da obra presentada onte no Club FARO, “Álvaro Cunqueiro. O mundo e outras vésperas”, é “reivindicar máis unha vez o papel decisivo que o autor mindoniense xogou no xornalismo galego e español no século XX, pois só así poderá comprenderse acaidamente a cabal complexidade e riqueza da súa figura e da súa obra”.

Así o destaca Armando Requeixo no libro no que traballou unha chea de anos recompilando os textos de Cunqueiro. “No 1997, Claudio Rodríguez Fer convidoume a recoller artiso de Fole en “El Pueblo Gallego””, lembrou Requeixo onte.

A medida que ía topando cos artigos de Fole, foi lendo tamén as críticas de Álvaro Cunqueiro anotando mentalmente o desafío de recollelos todos para nun futuro mostralos nun libro, o que finalmente aconteceu.

Nos artigos, podemos atopar escritos sobre a pintura de Landín ou sobre o novelista nórdico Knut Hamsum –ao que introduce ao sinalar en castelán: “Toda la obra de este escritor noruego está inspirada en el apego al terruño natal. Cree que el arraigo es el supremo bien”.

Outra opinión trata sobre as festas dos maios sobre a que escribe: “ista deliza de festa antiga, de festa ao vento, nos beizos frolidos dos rapaces, no sabor cordial das maiolas conservadas na hucha do pan. Festa do vento, festa amasada a pura forza de froles e follas”.

Outro pintor sobre o que escribe é Johán Bén e Bóo, ao tempo que podemos atopar a súa opinión tamén sobre o pintor Lucien Gervais.

Sinalou César Cunqueiro, seu fillo, que “este periodo –no que escribe estes artigos– chámolle o periodo formativo. Non quere dicir que non teña interese. Se miramos con atención a evolución dos artigos podemos partir do Cunqueiro que non era Cunqueiro ao Cunqueiro que é cada vez máis Cunqueiro”.