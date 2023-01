As cantigas medievais galegas danse a man coa electrónica

É un dos discos revelación destes últimos tempos: Algo que sinalar, de Lamontage & PicoAmperio, un álbum de oito temas que toma prestadas as letras e musicalidade das cantigas medievais dos trobadores galaico-portugueses como Martin Codax ou Airas Nunes para arroupalos con sonoridades electrónicas delicadas. En definitiva, unha xoia musical que hoxe se poderá escoitar en directo na Casa das Crechas en Compostela, a partir das 21:00; e o sábado na Radar en Vigo, desde as 21.30 horas, a dez euros.

Asegura Laura (Lamontagne) que o traballo percorreu un camiño de “indecisións” de cara onde había que tirar ou non nestes últimos anos. Engade que foron retirando “pantasmas” das súas cabezas para decidir finalmente “que merecía a pena e que había que darlle para diante. Custounos pero estamos contentos de telo conseguido e da recepción que ten”.

Sinalan Amperio e Lamontagne no coidado libreto do disco –realizado por eles– que ese carreiro haillo que agradecer a familias e amigos por apoialos. Porén tamén hai un pulo final de parte de PlayPlan, a mesma empresa que impulsou as Tanxugueiras.

“Coñecemos a xente de PlayPlan en Vic. Foi gracioso ese momento de xuntanza de galegos, con promotores e xente de salas que nos fomos atopar en Cataluña. A eles, gustoulles o noso traballo e decidiron tirar para diante e dar pé a que sacaramos vídeos e aquí estamos felices con eles”.

E o público, ledo tamén co resultado. A voz de mezzosoprano de Laura lévanos da man ao século XIII para imaxinarnos na tesitura desas mulleres e homes compositores que foron cantados por outros e que chegaron a nós grazas aos pergamiños.

O son natural co que se gravaron as voces para este álbum foi mesturado tras “horas e horas de ordenador” para decantar sons nos que tamén hai cabida para a pandeireta, pandeiro e outros instrumentos incluídos os dixitais.

O namoramento deste grupo coas cantigas de amigo arrincan do instituto. “Estudei este repertorio en Historia da Música, parecíanme uns textos bonitos e no 2018 empecei a traballar para un espectáculo dese ano.

O disco ten como apertura “Eu vexo”, cunha letra de autoría propia en galego e inglés. “É a confesión deses medos, de ter a sensación de chegar tarde e a explicación de eu son así. É como un aviso do disco, como dicir ‘custounos pero aquí chegamos coa lingua fóra pero co corazón na man”, explica Laura.

O segundo tema que podemos escoitar é “Avelaneiras frolidash”, de Airas Nunes, unha letra que lles gustou porque invita a celebrar, a bailar. “Quedou como unha peza que resume o noso disco e estilo para poñer esperanza no primeiro plano”, sinala Laura.

Para a terceira canción, “Banharemonos nas ondas”, enlazaron dúas cantigas de Martin Codax: ‘Eno sagrado en Vigo’ e “Cantas sabedes amar”. “Acaba dicindo ¡Amor hei’, é dicir, terei amor, é como unha reivindicación”, expresa o grupo.

“Porque no mundo” é o cuarto corte e xa facía alusión oito séculos atrás de como se ía reducindo a verdade. “É unha letra –explica Laura– que non me deixou indiferente, describe ese camiño dun peregrino tan convencido.... De aí o vídeo que é unha busca da verdade. Gustoume esa universalidade”.

Trátase dun grupo que dubidou de si mesmo pensando: “Non seremos moi raros?”

En canto como ve ela a presenza da verdade hoxe en día, sinala que “vivimos nun mundo no que a tecnoloxía convive con nós pero creo que eu me atopo un pouco perdida. O que pasa nas redes sociais supoño que é o efecto de estar nese campo aberto no que pos as capas e a comunicación cambia… Estamos nun momento no que a mentira está estandarizada como método de comunicación”.

Non podía faltar no álbum “Ondas do mar de Vigo” que foi entendida como “o corazón do disco”, entendido como “estar esperando un imposible”.

Resulta tamén curiosa a versión de “Senhora de Almortao” que xente como Tanxedoras ten tocado, para rematar con dous temas no que o final lembra o confinamento: “40TENA” (corentena).

Nesta viaxe exquisita para un grupo que dubidou de si mesmo pensando “non seremos moi raros?”, hai que ter en conta o momento actual: “Está habendo un cambio na recepción do idioma galego. Abriuse unha porta grazas a Baiuca, Tanxugueiras e outros grupos... Parece unha época brillante para a música no noso idioma. Temos sorte de formar parte desta vitalidade que se está a vivir”.