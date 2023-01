Guadi Galego: “Hai un precipicio en cada esquina, unha oportunidade para frear e respirar”

A voz de Guadi Galego, unha das referentes da música galega, acuruxa as nosas almas dende finais dos anos 90 nas melodías de Berrogüetto, Nordestin@s, Acadacanto ou nos seus discos en solitario. O último viu a luz a finais do pasado ano, “Roibén”. A portada de Suso Romero amosa “unha pota galega, nunha lareira galega, que coce unha luz laranxa, a luz do roibén. Esta faise a lume lento; non é a fugacidade da luz que vén e marcha”, explica a artista que marcou este simbolismo tamén na cor laranxa dun vinilo-cedé que trae sonoridades novas ao seu eido. “Este é un álbum que hai que mascar, avisa; non é de consumo rápido”.

Para escoitar estes temas en directo en Galicia haberá que agardar a final de ano. Mentres, sonarán ao vivo en Portugal, Madrid, Asturias e Cataluña. Porén, recoñece Galego que “é moi difícil para unha artista como min saír de aquí. É un reto. O meu mercado é o galego, son totalmente consciente. Fóra, gusto e teño seguidores pero onde teño forza é aquí, na miña lingua e coa miña xente”.

– “Roibén”, por que esa luz tan viva para dar título a este álbum?

–Porque creo que é unha luz democrática, que non hai que comprar. Non hai que ter cartos nin ser maior nin pequeno, nin vello nin neno, está en todos os ceos. Paréceme un resumo bastante poético desa luz que dá lugar á noite, querompe o día e que alimenta a vida. Simboliza algo que é para todos e para todas. Non tiña pensado chamarlle Roibén pero despois de musicar o poema de Antía Otero vin claramente que era o título.

–Antes de falar desa canción quería que me explicara se o de buscar unha nova sonoridade para estes temas e acudir a Iván Ferreiro tíñao claro nun principio ou xurdiu un día de bloqueo...

–Xurdiu un día de inverno. Eu chamei a Iván para preguntarlle unhas cuestións musicais e díxome: ‘Vén á miña casa e experimentamos aquí a ver que sae’. Sempre digo que Roibén salvounos un inverno a min, a el e a Sergio M. Puga, un compañeiro de aí de Vigo no que empezamos a experimentar para as cancións. Foi un xogo buscar novas sonoridades, irmos a outro sitio.

–Que sente ao escoitar ese novo resultado?

–Sinto que é unha sonoridade á que estou habituada pero é moi atractiva. Son aberta e sempre me gustou o concepto da música como tal. Divertinme moito. As cancións serían outras con outra sonoridade? Si porque ao final as cancións falan dunha determinada maneira e cando as levas a outro mundo danche outras cousas e iso é moi guai.

–Nun tema dun disco anterior, “Zocos”, xa botara man dun poema de Antía Otero; agora retorna a esta poeta en “Alegoría”.

–Resumía tamén a filosofía deste disco. Fala da calumnia. Esa palabra dependendo do lado que esteas, calumniada ou calumniadora, vaiche dar unha cousa ou outra. A parte escura remata coa esperanza: “Será pola roibén que aínda me atopo a salvo”. Sempre hai un sitio no que resgardarse. Resume o que é este disco, un disco de escuridade pero tamén de luz.

–Por que escolleu “Epona” como apertura?

–É o tema máis transgresor do disco. Vai desde esa escuridade pero logo acaba coa luz. Fala da culpa, de como te ves, como queres que te vexan e do que es capaz de facer para agradar ou para que te queiran.

–No caso seu, por ser muller e por ser artista sófrese dobremente.

–Si, pero eu estou nun punto de vida e creo que pasa coa madurez, unha etapa na que es máis consciente de a onde chegas e a onde queres chegar. Eu o que non podo é mentirlle á miña xente. A xente vai e vén. É así. Teño a sorte de que o meu público non é moito pero queda a escoitar o que teño que contarlle. Espera que o que lle comunique sexa de verdade. Esa son eu, imperfecta.

– “Noa” tamén fala da esperanza.

–Si, fala das cousas chungas que nos fan ser o que somos pero tamén hai cousas marabillosas e sempre hai esperanza.

–Deulle luz verde a Toño Chouza para que fixera o que quixera no vídeo, por certo, cun inicio moi bo con esa avoa e neta a falar da dualidade?

–O inicio está moi ben. Si, eu conteille o que quería plasmar no vídeo, a escuridade e a luz, eses contrarios tan fortes e que nos levan ao final ao equilibrio da persoa. Creo que bordárono.

–E a colaboración con Mäbu para este tema?

–Con María Blanco, si, eu buscaba unha persoa que cantara este tema comigo e pareceume que encaixaría ben.

Hai momentos moi extremos na vida que nos salvan ou nos afogan.

–Realmente sente que hai un precipicio en cada esquina?

–Si, si, hai un precipicio en cada esquina sempre. Todo depende dende a óptica que o mires. Un precipicio é unha oportunidade para frear e respirar. Podes deixarte caer, parar, dar a volta e marchar para outro lado. Hai momentos moi extremos na vida que nos salvan ou nos afogan. A vida é iso, non é perfecta, nin sempre estamos no lado bo.

–É muller de moitas dualidades?

–Non me considero unha muller pechada pero as cousas que teño claras téñoas moi claras. Sei que as guerras son miñas e cales son; toca batallar nelas e moitas son comigo mesma pero si que me considero unha persoa aberta con ganas de aprender outras cousas.

–No caso de “Penélope” e a homenaxe a Xohana Torres, levaba na súa cabeza dende hai tempo?

–Ese era un dos temas que tiña na cabeza dende hai tempo para unha homenaxe na Real Academia Galega para Xohana Torres. Déronme permiso para facer o tema e fíxeno. É un poema que me representa a min e a un montón de poetas nunha época da vida. É unha homenaxe plural.

–Por que a representa?

–Ese “Eu tamén navegar” simboliza absolutamente todo o que ten que ver co feminismo e con ese desmitificar o mito de Penélope, que ela queira tamén navegar e deixe de tecer, que deixe de dar voltas agardando a que chegue o seu momento porque o seu momento está aí sen estar esperando por Ulises toda unha vida. É marabilloso ese momento, é a esperanza, outra vez. Tamén se pode.

–Dedicoulle á fortuna unha canción, considérase unha muller con ela?

–Creo que a fortuna hai que traballala con esforzo. Ao igual que a liberdade, é ambigua e relativa. Que é a fortuna para min? As cousas pequenas polas que podo ser feliz, sacar satisfacción.