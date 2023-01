“Si te enfocas demasiado en los resultados, acabarás frustrándote pronto”

Hasta el año 2020 no sabía nada de plantas, pero llegó la pandemia y cómo les ocurrió a muchos, encontró en este mundo una forma de entretenerse. Estudió diseño de moda y ya había hecho algún que otro pinito en las redes sociales, pero nada que la tuviera a ella como protagonista. Las horas muertas que pasó en casa durante los meses de encierro la llevaron a leer foros y buscar perfiles en los que aprender más sobre el mundo y ahora es ella la que da consejos a otros. La santiaguesa Clara Redondo, de 31 años, ha conseguido convertirse en uno de los perfiles de Instagram más seguidos en un nicho tan concreto y selectivo como es el de la botánica.

–Está triunfando en redes sociales con un contenido completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿diría entonces que en Instagram hay nicho para cualquier perfil?

–Yo creo que sí. Cuando empecé con las plantas me sorprendía que había muchísima gente en este sector. Existen muchas personas en el mundo con muchos intereses. Ahora le estamos prestamos mucha importancia al mundo que nos rodea y de ahí que también haya crecido más este sector. Las plantas ya era un tema que tenía una cantidad de aficionados espectacular y ahora saltó a las redes sociales.

–Ahora mismo tiene más de 230.000 seguidores en Instagram, pero vayamos al principio ¿cómo comenzó todo?

Lo mío nació de forma muy natural. Al empezar la pandemia, empecé a tener más plantas en casa. De ahí comencé a comunicarme a través de las redes sociales con este tema, compartiendo… la gente me hacía preguntas y el perfil (@plantitiscronica) fue creciendo.

–¿El tema de las plantas era una afición que tenía? ¿Cuál fue el motivo que le llevó a adentrarte en este mundo?

–Era una afición que yo adquirí, no la tenía antes. Empecé con las plantas al comienzo del confinamiento. Al no saber cuidarlas buscaba en Instagram otros perfiles de plantas que me pudieran ayudar y en los que yo pudiera aprender. Y de repente pasé de no saber nada a dedicarle todo mi interés y todo mi tiempo.

–¿A día de hoy ese perfil de Instagram es su herramienta de trabajo?

–Se convierte en mi trabajo oficialmente ese mismo año. Fue todo muy rápido y ahora me dedico a esto completamente.

–¿Qué le recomendaría a una persona que quiere empezar en una temática que de primeras puede parecer no tener cabida en Instagram?

–Que se convierta en la persona de la que te gustaría tener contenido, cómo te gustaría que fuera, cómo se comunicaría… Ver lo que falta y aportarlo tú. Yo creo que fue un poco lo que me funcionó a mí. Que sean personales, honestas…siempre tienes que mostrar algo que aporte. En las redes sociales hoy en día eso de enseñar por enseñar parece que ya cansa.

–Y quizá también abandonar ese miedo a no conseguir tener éxito, ¿no?

–Claro, pero al final ¿dónde está el éxito? Si tú te enfocas demasiado en los resultados, en tener tantos seguidores…acabarás frustrándote pronto. Creo que tiene que nacer desde unas ganas innatas de crear contenido, que te guste hacerlo. La gente nota cuando lo haces porque realmente te apasiona o porque simplemente quieres conseguir algo. Hay que disfrutar de las redes sociales y no solo en buscar un resultado.

–En un perfil tan concreto como el suyo, ¿resulta muy complicado crear contenido diario?

–Para nada. Son tantas las preguntas que puedes responder… En las plantas también existen tendencias. Por temporadas hay plantas que se están poniendo de moda y todo el mundo las quiere. Es un mundo muy grande. La dificultad del contenido de plantas es aquel que enseñas con resultados. Yo tengo vídeos grabados desde hace meses y que hasta que la planta no tenga el aspecto que busco, no lo voy a compartir. Para algunos contenidos tenemos que trabajar con mucho tiempo de antelación.

–¿En este momento las redes sociales se encuentran en un punto en el que ayudan a crecer o ahora ya resulta más difícil?

–No lo tengo claro. Creo que lo más sano sería olvidarse de esa parte y disfrutar del proceso de crear contenido. Me he dado cuenta de que muchas veces seguimos las tendencias en vez de crear contenido que sea propio. En mi caso, las veces que he creado contenido más mío ha funcionado muy bien. En redes sociales se busca que la gente sea auténtica.

Si que es cierto que en las redes sociales no puedes aceptar una forma de trabajar y quedarte con ella durante más de tres meses porque está variado completamente. A veces los creadores de contenido nos quejamos de que no se nos enseña, pero porque también tendemos a acomodarnos. Lo veo como una alerta de la red social para animarnos a sumarnos a esos cambios.

–¿Todavía percibe que la profesión de influencer o instagramer es algo que cuesta asumir como trabajo?

–Por supuesto. De hecho, mucha gente que trabaja en redes sociales se niega a esa palabra. Es como que todos nos queremos sacar de encima la coletilla de influencer. Preferimos creador de contenido porque al final muestra que estamos haciendo algo. Creo que aún queda para que la gente lo vea como algo positivo.