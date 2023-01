Gobierno, médicos, organizaciones feministas y las clínicas concertadas para realizar abortos rechazan frontalmente la pretensión de Vox en Castilla y León de “coartar” el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos, a través de un protocolo mediante el cual se obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que afrontan una decisión tan difícil la posibilidad de escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D del bebé.

De llevarse a cabo tal como ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), se “incumpliría” la ley del aborto, que permite la libre decisión de la mujer hasta la semana 14 de gestación sin ningún tipo de “coacción”, según Francisca García, la presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Aborto (ACAI). “Su objetivo no es reducir el aborto, sino estigmatizar a las mujeres y la prestación”, concluye.

El Gobierno no ha ido tan lejos de anunciar que la medida es ilegal porque aún no se conocen los detalles del protocolo. No obstante, ante el anuncio de Vox, varios departamentos del Ejecutivo central han advertido que “defenderán los derechos de las mujeres y no se permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, según ha manifestado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

A su vez, fuentes del Ministerio de Igualdad han mostrado su “profunda preocupación” por el “retroceso que supone en un derecho esencial para las mujeres, que es un hito de la lucha feminista”.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León, en manos del PP, ha matizado a su socio Vox para asegurar que el protocolo que se aplica en la comunidad para la asistencia de las mujeres embarazadas se mantiene igual que estaba hasta ahora. “No hay ningún cambio”, señalan y mantienen que las ecos en cuatro dimensiones se ofrecen y seguirán ofreciendo solo en el último trimestre del embarazo y escuchar el latido, a partir de la semana doce del embarazo.