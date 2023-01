Mucha psicología tras la canción dardo

Es el tema del momento, quizás del 2023. La sesión número 53 de Bizarrap con Shakira ha hecho historia convirtiéndose en el mejor estreno de un videoclip en español en YouTube con más de 33 millones de visualizaciones en 24 horas. No se ha quedado ahí sino que ha seguido sumando: a las seis de la tarde de ayer superaba los 67 millones de visionados.

¿Qué hay detrás de estas cifras y frases-dardo? Un ardiente debate en redes a favor y en contra del tema donde gente se ha mostrado “harta de que las mujeres tengamos que contenernos siempre y ser educadas” o defendiéndola ante los hijos: “Piensan en los niños cuando saca una canción pero no cuando salió que su padre engañaba a su mamá, no sean hipócritas”.

El tema además se abre a interpretación desde la psicología. La sexóloga y psicóloga youtubera Raquel Graña ­–con canal en Instagram, Íntimas conexiones– explica que “estamos asistiendo a un proceso de duelo”. “Shakira está mostrando cómo se siente pero con una serie de consecuencias que no sé si tiene en cuenta”, advierte.

Con ello, se refiere a lo que puedan sufrir los hijos de Shakira y Piqué ante los ataques públicos de sus padres bien con las fotos del exjugador del Barça con su nueva novia bien con los dardos en frases de la colombiana contra su ex.

“Lo que sucede en las rupturas incluso en las mejor llevadas es que tienen consecuencias en los hijos que piensan que ellos tuvieron la culpa. Es necesario protegerlos. Ella en la canción señala que ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’. Hay quien interpreta que puede ganar dinero con eso. Las interpretaciones son libres pero cuando ha habido una infidelidad pública, lo saben sus compañeros de clase, sus profesores, es posible que esos niños puedan sufrir acoso”, reflexiona la psicóloga.

Para Graña hay otro punto relacionado con la psicología que debemos tener en cuenta en la última canción con Bizarrap, así como en los dos singles anteriores: “Te felicito” y “Monotonía”.

“La canción de ‘Te felicito’ coincidió, quizás por estrategias de marketing, con la noticia pública del divorcio. Esta canción equivaldría a la fase de negación del duelo”, señala la experta. Tras sufrir una pérdida, se tiene una sensación de incredulidad ante lo que ha sucedido, restándole importancia a la pérdida.

Recordemos. En “Te felicito”, Shakira felicita a su ex por mentirle tan bien. Incluso canta en un momento: “No me cuentes más historias, no quiero saber; cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver”.

La segunda fase del duelo de Shakira se plasma, precisamente, con su colaboración con Bizarrap, aunque sin embargo es el tercer tema publicado sobre el asunto. “Es la canción con más rabia. Se identifica con la fase de la ira. Está soltando el rencor y dolor que tiene dentro y no tiene filtro”, indica Graña.

Después el duelo pasaría a la fase de la negociación y pena para acabar en la aceptación. En esta última etapa estaría “Monotonía”. La psicóloga Claudia Nicolasa en YouTube explica cómo en el vídeo Shakira muestra una figura de un hombre sin que se le vea la cara (“un conocido desconocido”) con una sudadera blanca y un pantalón negro, el mismo look que portaba Piqué en el vídeo “Me enamoré” cuando comenzaron la relación. Ese hombre en el vídeo la dispara a ella sin que Shakira se aparte, recibiendo un golpe enorme para después levantarse, recuperarse del dolor, del ataque.

Ante este vídeo, podría parecer que la fase de aceptación estaba en marcha e incluso superada por la cantante colombiana, sin embargo la llegada del tercer hit la ha echado por tierra.

“En las redes se hablaba de lo bien que lo estaba llevando, asertiva. Estaba intentando aceptar la situación pero llegó otro punto de ira que le llevó al tema con Bizarrap”, reflexiona Graña quien reconoce que ni Piqué ni Shakira han llegado a la aceptación total de lo sucedido por lo que “es posible que haya un cuarto tema”.

Además del chascarrillo que pueda suponer lo acontecido y cantado, Graña resalta que la gente se siente identificada con estas canciones sobre amor y desamor. Es más, Claudia Nicolasa en el vídeo de interpretación del tema en YouTube subraya que en varios momentos de la canción Shakira habla de “los tipos como tú” para que otras mujeres se identifiquen.

¿Significa esto que la letra se pueda interpretar como feminista? Para la escritora feminista y catedrática de Filosofía Chis Oliveira, no. “No es feminista porque recrimina y criminaliza a la chica con la que está su ex. Es un asunto entre ellos, la otra no es responsable. Si el feminismo tiene algo importante es reivindicar esa sororidad entre mujeres. Es lógico que le duela pero no puede culpabilizar a la otra”, opina.

No obstante, Oliveira sí ve un punto positivo en la canción porque “está haciendo público asuntos que las mujeres (el sufrimiento por el engaño) llevábamos como algo íntimo, secreto. Hacer de lo personal algo público o político tiene una doble cara. Saca a la luz este tipo de problemas”.

No es la primera vez que Shakira canta despechada. En “Si te vas” (1998) entonó “toda escoba nueva siempre barre bien”, dirigida a una antigua pareja.

Beyoncé, Dua Lipa, Becky G, Paquita o Swift también se desquitaron antes

Tampoco ha sido la primera artista que canta la infidelidad de su pareja. Lo hicieron mujeres como Paquita la del Barrio o Rocío Jurado; hombres como Julio Iglesias, Eric Clapton en “Layla” o C. Tangana con “Tú me dejaste de querer”.

El tema “Rata de dos patas” en el que la mexicana Paquita canta a su expareja que la engañaba –llamándolo rata inmunda, infrahumano, alimaña, rata de dos patas– está presente hoy.

En “Mami”, Becky G y Karol G, cantan “rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa” para añadir “mandé tu falso amor de vacaciones, pa la mierda”.

Esta canción parece ir dirigida de Karol G a Anuel AA una vez rompieron y tras casarse él con la cantante Yailin la Más Viral.

No olvidamos las pullas en canciones y vídeos entre Calvin Haris y Taylor Swift tras romper. También muy seguido en su día fue el disco de Dua Lipa homónimo donde se escuchaba en “New rules” que su amor la hacía sentir como nadie al tiempo que la llama solo “porque está borracho y solo” mientras ella defiende tener “nuevas reglas” para no sucumbir ante él. En otro tema, “IDGAF”, reconocía cómo su mejor amiga había pillado a su novio engañando a Lipa.

Otro disco que sirve para hablar de engaño es el “Lemonade” de Beyoncé sobre una supuesta infidelidad de Jay Z. El álbum, de 2016, también presentaba las fases del duelo en las canciones y el título al parecer hacía referencia a una frase de la abuela de Jay Z en un vídeo: “Tuve mis altos y bajos, pero siempre conseguí la manera de levantarme. Me servían limones y yo hice limonada”. Esto podría explicar el tuit de ayer de Shakira: “Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Layla, de Clapton Se llama Patty y hace años Clapton le dedicó “Layla” cuando prefirió a George Harrison en vez de a él. Finalmente, la joven se casó con Clapton para abandonarlo después debido a sus adicciones.

Taylor y Calvin Harris Harris en “Olé” lanzó la pullita de ser “una chica buena” que se va de viaje con su novio nuevo y Taylor Swift le lanzó otra mostrando claves de que amaba a Hiddleston en “Ready for it?”.