Rajoy vuelve a dar la ‘chapa’

El reciente Mundial de Fútbol en Catar trajo a debate sin que se esperara un asunto alrededor de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno: su afilado verbo para las columnas de opinión. Memorable fue su frase “¡Cuidado! El próximo es Alemania y Alemania es Alemania, el que antes ganaba siempre y hoy casi siempre”.

Tal fue el revuelo mediático de esta y otras perlas que la diseñadora gallega Vanessa Abelairas no lo dudó, decidió plasmar la sentencia en una chapa pasando a formar parte de la colección “Las frases de Rajoy”, que lleva engrosando en su marca de La Chapera desde junio de 2018, justo cuando él abandonaba su puesto de mandatario.

Cuando se le pregunta por qué eligió entonces este camino para rememorar las ‘prendas lingüísticas’ del expresidente del Gobierno, Abelairas no lo puede impedir: se le escapa una risa.

“Tengo un humor bastante negro y era algo que había que hacer. En cada aparición pública suya aparecía algo más delirante. Siempre se comentaban sus frases en el grupo intentando recordarlas. Empecé a buscar en Internet y encontré que había gente recopilando vídeos. Yo empecé a hacer lo mismo pero con mi medio, las chapas, porque podía ser más divertido”, explica.

La frase que inauguró la colección fue una relativa a la cerámica de Talavera de la Reina (de Castilla-La Mancha y patrimonio cultural inmaterial), cuando Rajoy realizó a la localidad una visita en la que sentenció: “La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera: es cosa mayor”.

“Esa frase me fascinó”, resume Abelairas, quien añade “que esos discursos vacíos me hacían mucha gracia”.

En estos años, un total de 25 declaraciones estelares del político han sido plasmadas en chapas donde las frases aparecen en blanco y mayúsculas, entrecomilladas, metidas dentro de un bocadillo, propio de cómic.

“La número 25 fue la frase de Alemania en el Mundial cuando tenía su columna. En ella decía por escrito las mismas cosas que decía hablando en el Congreso o en las ruedas de prensa. Me consta que la gente las echa mucho de menos”, apunta la creadora, que la sumó a su trabajo para llevarla a un mercadillo cuya celebración coincidía con el partido que jugó España contra los germanos en el Mundial.

Es lo que más vendo fuera de Galicia

Por muy sorprendente que parezca, las chapas con las frases de Rajoy son un bestseller de La Chapera. “Es lo que más vendo fuera de Galicia”, confirma con seriedad, para proseguir entre risas: “Muy a mi pesar. Es una pasada. La gente se para muchísimo, se paran ante ellas, las comentan, se ríen y se las acaban llevando”.

En la tienda on line también se venden con excelencia. “La mayor parte de las ventas que tuve esta Navidad fueron chapas de Rajoy. Fueron hasta Barcelona... De monento, solo hago mercadillos por Galicia, nunca he salido fuera, pero en Instagram he hecho comunidad y por las estadísticas veo que tengo seguidores de varios puntos de España”, añade la diseñadora artesana.

Además de Rajoy, sus chapas incluyen sus collages y entre ellas también destaca una muy poética de la constelación de estrellas Rosalía de Castro.

Vanessa recuerda cómo comenzó a elaborarlas en una máquina de una familiar unas Navidades, fascinándole el proceso. “Acabé comprando una máquina para una marca anterior en la que hacía muñecas con otra socia. Las chapas las hacía para regalar. Cuando se disolvió la firma, empecé a hacer colecciones de chapas”, recuerda la creativa, que también es fotógrafa.

“Ahora tengo una línea de collages fotográficos que hago directamente en la chapa”, destaca Abelairas.