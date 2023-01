El proyecto presentado desde Vigo “Participa: programa para la generación de vínculos e inclusión social en entornos comunitarios” ha sido uno de los 10 ganadores de los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social 2022.

La iniciativa viguesa galardonada fue promovida por Emaús Fundación Social. Su fin es acompañar a personas en situación de exclusión mediante una metodología de encuentros improbables que fomenta la creación de espacios sociales, culturales y deportivos entre personas con situaciones y recorridos vitales diferentes que no coincidirían de forma natural.

“El jurado ha reconocido el potencial del proyecto que, más allá de promover la intervención laboral, amplía la mirada a nivel comunitario intentando modificar estructuras sociales que generan desigualdad y promocionar el sentimiento de pertenencia y cohesión social”, destaca la Caixa en una nota de prensa.

Para entender mejor en qué consiste, una de las usuarias de este programa lo explica. Ella se llama María Jesús y es una de las 70 personas en riesgo de exclusión social que ha recibido el acompañamiento de esta iniciativa.

María Jesús detalla que “tenía una trayectoria bastante fastidiada, de problemas de drogodependencia. Me han dado la oportunidad de volver a formar parte de una comunidad. Las ayudas terapéuticas me han permitido volver a conectar con la gente porque yo vivía en mi casa aislada. Tengo un hijo de 10 años y no era capaz de sacarle a pasear. Me ha cambiado la vida totalmente”.

Por su parte, Juncal Blanco, responsable del proyecto añade que “nos gusta hablar de barrios cuidados y que nos cuidan. Y este concepto del autocuidado y del cuidado mutuo es esencial para nosotros”. En la iniciativa que ha impulsado han estado implicados 52 colectivos y comercios.

Los diferentes proyectos seleccionados por la Caixa, 10 premios y 2 accésits, responden a retos emergentes de la sociedad en ámbitos como la salud mental de los jóvenes, la soledad no deseada, el sinhogarismo, la discapacidad, la exclusión social, la regeneración urbana de barrios degradados, la empleabilidad, el ocio inclusivo y la escuela rural.

Cada una de las 10 iniciativas premiadas recibirá 15.000 euros, y los 2 accésits, 5.000 euros. Estas cantidades se suman a la dotación que ya habían recibido para desarrollar sus respectivas iniciativas a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación.