A pregunta “Onde estamos as mulleres na arte?” foi onte o punto de partida para que oito expertas reflexionasen onte en Vigo da man da Deputación de Pontevedra sobre a brecha de xénero que segue a marcar este eido cultural. As creadoras presentaron o seu berro reivindicativo e de denuncia da situación de desigualdade que sofren as mulleres na arte.

Para entender a situación, apuntaron que representan o 70% do alumnado nas facultades de Belas Artes pero que seguen “sen ocupar posteriormente o espazo profesional que merecen”. A sede provincial en Vigo acolleu esta xornada coa presenza da presidenta provincial Carmela Silva e de relevantes mulleres da arte como Sara Donoso, Encarna Lago, Anxela Caramés, Asunta Rodríguez, Almudena Fernández Fariña, Mar Caldas, Amaya González Reyes e Xisela Franco. A xornada serviu, amais, de colofón para a mostra “Dende a Fenda. Prácticas artísticas e feministas en Galicia”, que finalizará este vindeiro domingo despois de dous meses. Na apertura Carmela Silva reclamou a necesidade de seguir a visibilizar o importante papel que están a xogar as mulleres da arte “na revolución cultural que vive Galicia” e puxo enriba da mesa a necesidade de seguir amosando o papel da muller. “As estatísticas, dixo, seguen revelando un mundo de desigualdade, como ocorre en todos os ámbitos e, a pesar de que a situación ten mellorado, as mulleres seguimos sen ter a representación que nos pertence en museos, galerías ou en eventos como as feiras artísticas”. Con todo, tamén hai esperanza. Encarna Lago falou da súa esperanza na Rede Museística Provincial de Lugo que definiu como “unha rede ecofeminista” que segundo indicou supón un referente internacional. Non obstante, recoñeceu que “non foi un camiño nin curto nin doado”. Trátase dunha rede xestionado por mulleres que levan 24 anos incorporando a perspectiva dende o feminismo.