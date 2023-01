Moncho Borrajo está imparable. Uno de los reyes del teatro gallego vuelve este fin de semana a poner sobre la bandeja la posibilidad de verlo subido al escenario para reírnos y hacernos reflexionar. “50+1” es su nuevo montaje que se podrá ver este sábado día 14 enVigo (a las 20.30 horas) y el domingo 15 en Pontevedra, a las siete de la tarde; ambos en Afundación.

“Son 51 años que llevo en el mundo del espectáculo desde que me dieron un primer premio de canciones en Valencia. Desde ahí, empecé a cobrar algún dinerito por actuar en algún pub o local”, rememora para invitar a acudir al show.

“Parece muy fácil llevar tantos años sobre las tablas. Dices 51 y ya está pero ya estoy a la altura de Rafael y Serrat, ya soy un dinosaurio del humor”, comenta entre risas con voz feliz y espléndida.

Tras citar a Serrat, se alza una pregunta obligada en la conversación con el artista vigués: ¿Está pensando como él colgar los hábitos y retirarse?

“Yo tuve una retirada hace tiempo tras el espectáculo ‘Despedida y cierre’ porque quería ir para Vigo para estar con mi padre. Cuando él murió, volví a actuar. Realmente, estoy retirado oficialmente, cobro la pensión pero trabajo y pago lo que tengo que pagar”, explica.

Para mí, es una necesidad estar con el público

El artista aprovecha para recalcar que para él “es una necesidad estar con el público. ¿Para qué voy a perder esa posibilidad? La gente aún me quiere ver y aunque no lo creas estoy nerviosísimo por el estreno de Vigo. Le tengo miedo porque me va a ver gente que me conoce desde niño. No puedo defraudar. No puede salir la gente del teatro diciendo ‘Ay, mira, ¡cómo se nota que va viejo!’. No, no, la gente tiene que salir diciendo: ¡Está como nunca, qué cabrón!’”.

Borrajo llega con las entradas casi todas vendidas en Vigo y Pontevedra para después poner rumbo a Bilbao. “Es un privilegio llenar teatros después de todo este tiempo. La vida del artista es como un frontón, si no tiras la pelota , te rebota y si el público compra una entrada para verte, tienes que darlo todo”, defiende.

El artista defiende que “sigo siendo el Moncho de siempre, que improvisa, que se mete con la política, con los que gobiernan y con la oposición pero no es el punto central porque la gente ya está harta de los políticos”.

"Muchos monologuistas aprendieron de mí"

Borrajo también aprovecha para fijar su punto de mira en la gente joven. “La gran mayoría viene acompañando a sus padres o abuelos, vienen pensando que Moncho Borrajo es un dinosaurio pero tengo que decirles que muchos de los monologuistas que ellos aplauden aprendieron de mí. Se sorprenden cuando improviso, cuando me meto con el público”, aclara.

Por supuesto, para él, no solo basta con dejar un sabor agradable en la audiencia, su objetivo es ir más allá: “No quiero que la gente, tras la función, piense solo que bien lo pasó. Quiero que digan: ‘¡Caray, lo que dijo!’. Cuando ves un libro de Castelao no te ríes, piensas en cómo acertó con su reflexión; es un humor gallego que me define mucho”.

En cuanto a la música de la obra, aclara que compuso cuatro canciones que se ofrecerán en distintos puntos. “Antes tocaba la guitarra, pero ahora he decidido cantar temas que he compuesto con ayuda de otro músico”, añade.