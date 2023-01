Isabel Blanco: “As mulleres están invisibilizadas, borradas, isto implica a non existencia”

“No Museo do Prado hai 5.000 obras de homes e 53 de mulleres”. Foron dous datos reveladores que onte ofreceu a avogada e escritora Isabel Blanco no Club FARO. Con eles, ratificou que “as mulleres están invisibilizadas, borradas, isto implica a non existencia”.

Presentada por Marieta Quesada, Blanco falou sobre o seu último libro, “Galegas nas artes” (Belagua) onde rescata a historia de 21 artistas galegas que destacaron pola súa creación na pintura, fotografía ou escultura. A autora explicou que o proxecto naceu co anterior libro “Galegas na ciencia” onde xermolou un pulo para “rescatar e recuperar as mulleres nos eidos das artes e da ciencia e calquera outro campo”. Isabel Blanco recoñeceu que nas últimas décadas avanzouse moito no Estado español na consecución de dereitos inda que queda moito para chegar a unha situación ideal. Para comprender a situación actual tendo en conta o pasado, Marieta Quesada lembrou como ata hai pouco unha muller non podía, por exemplo, alugar un estudio para dedicarse á arte nel. Blanco confirmou que efectivamente as mulleres non podía alugar un local e que no franquismo estaban consideradas(legalmente) “entre incapaces e menores de idade”. A este respecto, a fotógrafa e retratista xa retirada Mary Quintero –unha das pioneiras que aparece no libro de Blanco– recoñeceu que se ela conseguiu facer a súa carreira como fotógrafa foi grazas ao apoio de dous homes: seu pai e mailo seu marido. Eles sempre a acompañaban nas viaxes por España e o estranxeiro dándolle a cobertura legal que precisaba unha muller no franquismo para moverse. Ademais, se ela logrou abrir o seu estudio fotográfico foi grazas a que llo alugou seu pai, primeiro, para ela. “Se tivera que pedir traballo eu, non mo daría ninguén”, rematou para dar as grazas a todas as familias que dende 1947 se puxeron “diante” da súa cámara, ás veces, mesmo cinco xeracións dunha familia. Isabel Blanco louvou a arte de Quintero de quen dixo que “foi pioneira” ao tempo que a elevou ao punto de “lenda”. A escritora tamén alertou de que podemos esquecer de que hai “movementos que queren voltar” a esa situación e que “temos que loitar. É unha loita incansable”. Frida Kahlo e Maruja Mallo Como exemplo dese dominio do patriarcado, lembrou como Frida Kahlo é máis coñecida pola súa vida amorosa, especialmente, con Diego Rivera, que pola súa obra, ao tempo que a súa imaxe se convertiu en obxectode merchandising e de debate sobre a súa fermosura ou falta dela.”A xente fala da súa relación con Rivera pero ¿sabe alguien quién era la mujer de Magritte?”. Sinala que algo semellante pasou con Maruja Mallo, “considerada a máis importante artista do século XX” por algúns críticos debido á súa arte “crebadora”. No caso de Mallo, sobrevive o seu recordo polas súas excentricidades, pero non polos seus cadros. Aquí aproveitou para lembrar que un dos seus amantes foi o poeta Miguel Hernández. Por último, Isabel Blanco non quixo rematar o Club FARO sen animar á xente que acudiu á charla para que asinaran en favor de que “o Concello de Vigo lle dedique unha rúa ao artista Fernando Quesada e outra a Ana Legido, a súa muller”, que tamén destacou pola súa creación pictórica. “Espero que estas mulleres estean nos libros dos nosos netos e netas nun futuro” Isabel Blanco aproveitou para desexar que nomes e carreiras como a de Mary Quintero ou Maruja Mallo “estean nos libros dos nosos netos e netas nun futuro”. A obra comeza coa historia de Antonia Santos García, unha fotógrafa mindoniense que empezou a traballar ao redor do 1870 realizando retratos dos que só quedan 16 tras perderse case toda a súa obra. Outra fotógrafa destacada na obra é Cecilia Cardarelly, que lle fixo un retrato a Rosalía de Castro; Cándida Otero, quen se convertiu na primeira muller con estudio fotográfico en Pontevedra; e Dolores Rodeiro, a única escultora galega documentada no século XIX. Nas páxinas seguintes, aprendemos sobre a pintora Elvira Santiso, quen recibiu a Medalla de Alfonso X o Sabio pero foi esquecida como tamén languideceu nos últimos anos, coincidindo co franquismo, María del Carmen Corredoira, pintora académica da Real AcademiaGalega de Belas Artes. O libro editado por Belagua repara asemade en Carmen Rodríguez, cuxas obras se poden atopar na colección Afundación; Maruja Mallo e María Dolores Díaz Baliño. Esta última, tía de Isaac Díaz Pardo, foi membro da Real Academia Galega de Belas Artes pero trala Guerra Civil sufriu censura. Por suposto, tamén se fala da pintora Julia Minguillón, única muller en gañar a Medalla de Ouro da Exposición Nacional de Belas Artes. Completan o libro María Antonio Dans, María Victoria de la Fuente, Mercedes Ruibal, María del Carmen Quintero, Elena Colmeiro, Encarnación Penelas, Fina Mantiñán, Ana Legido, Beatriz Rey, María Elena Fernández e Soledad Penalta.