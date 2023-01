A profesora Malores Villanueva, quen tantas horas de confidencias compartiu co homenaxeado do Día das Letras Galegas 2023, presentou onte na libraría Cartabón de Vigo a biografía “Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia”, que chegará esta semana a todas as librarías. A obra reivindica a este loitador incansable que foi unha figura fundamental da nosa cultura e inspirador do Día das Letras. Acompañando a autora estiveron Antón Vidal Andión, presidente de Editorial Galaxia, e Francisco Domínguez, membro da Fundación Penzol.