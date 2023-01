“Un buen lector, al final, no comete faltas”

Escritor y filólogo, Josep Ballester (Alcira, 1961) ha centrado sus últimas investigaciones en aspectos de la educación lectora, literaria e intercultural y también en la literatura comparada en contextos multilingües. Aboga por la cultura del esfuerzo y aunque afirma que los jóvenes, hoy, leen más de lo que creen, sostiene que el currículo académico deja de incidir en la comprensión lectora demasiado pronto.

–¿Le puedo tirar de la lengua con la nueva ley de Educación?

–Se puede ir a mejor, pero dejemos un tiempo de funcionamiento. Se ha intentado poner en marcha demasiado rápido. Salieron los decretos entre junio, julio y agosto, y los docentes se quejan de que han estado estudiándolo. Pero no ha cambiado tanto la ley. En la anterior ya se hablaba de competencias, de trabajar por proyectos...

–¿Cuantas más lenguas, mejor?

–El plurilingüismo es un tren de alta velocidad que ya no lo para nadie. Tengo estudiantes de doctorado valencianos y su primera lengua no ha sido ni el catalán ni el castellano, ha sido el valenciano. Y tengo muchos alumnos con el inglés como primera lengua. Hay mucha inmigración de China y Pakistán.

–¿La enseñanza de Humanidades retrocede?

–No es de ahora, la presión económica a nivel internacional lo impone. Las pruebas PISA no las marca una organización independiente, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo empresarial y económico. Hay que tener claro que quien gobierna el mundo lo hace como lo hace.

–¿España lee poco?

–Somos un país poco lector. Lo sabemos. Una cuestión fundamental es contar con lectores críticos, necesitamos que los ciudadanos futuros lo sean desde todos los puntos de vista. Insisto: la multiculturalidad y el multilingüismo es totalmente necesario. Desde el punto de vista psicolingüístico y de factores cognitivos quien es bilingüe desde Infantil lo tiene más fácil para aprender otra lengua, o una cuarta. Y no solamente eso, su capacidad para intentar entender el mundo es mayor.

–¿Cómo se convence a un chaval enganchado al Tik Tok que le vendrá bien leer el ‘Quijote’?

–La mejor manera es decirle que se lo puede pasar muy bien. Pero deberíamos tener muy claro lo que le damos y cuándo se lo damos. Pero cuando se dice que la gente joven no lee, ¿cómo que no lee? ¿Qué hacen en las redes sociales? Piensan que no tiene nada que ver con la escuela, ¡tiene muchísimo que ver! Nosotros como docentes debemos conectar con su realidad y su goce.

–¿El papel del profesor es fundamental?

–Una ley es una ley, pero luego cada uno en su clase tiene libertad de cátedra hasta cierto punto. Cuando se habla de canon lector, no es solo lo que mandan las leyes, ninguna pone qué libros hay que leer. En tu clase, si eres una persona activa, con vocación, algo que tiene la mayor parte de los docentes, puede funcionar ese papel de guía de lecturas. El problema es que en la adolescencia hay una bajada de lectura, pero es una reacción contra el sistema, se ve a los padres y a la escuela como parte del mismo. Conozco a adolescentes que leen muchísimo pero piensan que no lo hacen.

–Los cómics son una buena vía.

–Sin duda. En mi grupo de investigación trabajamos con ellos. ¿Cómo que no es leer? Necesitas hacerlo no solo a nivel verbal, también a nivel de imágenes, y no es fácil. Lo veo con mi hija de cinco años. Le leo un cuento ilustrado y le resulta más fácil que cuando intenta leer un cómic porque está todo secuenciado y aún no lo entiende porque no domina el alfabeto.

–Hay alumnado que pasa curso con faltas de ortografía.

–No leen bastante. Cuando obligas a alguien a determinadas tareas, pierde todo sentido. Hay que buscar la manera de cautivar a la gente. Y conseguir que lean, porque un lector, al final, no comete faltas. Mi padre fue a escuela de adultos y no lo hacía. Porque era un buen lector.

–¿Cómo se gana en comprensión lectora?

–Ahí el currículo peca de ciertas cosas. Más o menos, dice que una criatura debería saber leer a partir de segundo de Primaria. Eso es falso. Uno necesita prácticamente toda su vida para aprender a leer todo tipo de textos. Luego pasa lo que pasa en Secundaria por pensar que ya saben leer. Seguramente mucho del fracaso escolar es por culpa de haber abandonado esa parte de la enseñanza. Como ya saben leer... O se dice: esto es materia de los de Lengua. Los aspectos lingüísticos son los que nos hacen pensar y construir nuestra realidad. Y abandonar eso no ayuda.

–¿Se abusa de las exigencias memorísticas?

–Hay que fomentar los aspectos comunicativos de una lengua. Un caso concreto: a mi hija mayor nunca le explicaron gramática en un colegio de inmersión en inglés. No hace falta. Pero desde pequeñitos les enseñaban a expresarse, a hablar en asamblea...Eso ahora se usa mucho, pero hace veintitantos años no. Trabajar por proyectos. Es decir, con intereses que tuvieran que ver con su propia realidad. Cada uno con su nivel educativo de Infantil o de Primaria.

–En países como Francia o EE UU se fomenta mucho la oratoria en la escuela. ¿Los políticos españoles son fruto de lo contrario?

–Si levantaran la cabeza algunos políticos de la II República, con un nivel muy alto, se les caería la cara de vergüenza. Mire, el presidente socialista francés Mitterrand escribía muy bien, y hablaba con un nivel intelectual altísimo. Y en Inglaterra los debates son brillantes.

–¿Pinta mal la lectura aquí?

–Tampoco es eso. El otro día un amigo que iba en el metro de Valencia hizo una foto. Estaba lleno el vagón de gente joven. Y todos iban leyendo. En la tablet, en el móvil o en libros de papel. Igual no es una realidad tan negativa, entonces. Y luego hay otro aspecto que me planteo. ¿Por qué el perfil en los últimos 25 años del lector español es el de una mujer de entre 35 y 50 años, con estudios secundarios como mínimo? Son datos que deberían obligarnos a replantearnos cosas.

–¿Los medios de comunicación también?

–Tienen un papel fundamental en aspectos culturales y educativos. Incluso en lo que se refiere a ciudadanía democrática, algo que a veces se salta a la torera por la carrera de dar primero una noticia sin contrastar. Lo que pasa en algunas tertulias televisivas no es serio muchas veces.

–Lenguaje inclusivo. ¿Qué le sugiere?

–Era necesario. Lo de miembras me parece un poco heavy, pero no me cuesta nada decir el estudiantado y no estudiantes o estudiantas. A veces nos llegan unas tesis que son imposibles de leer. Pero es cierto que ha marcado la situación de invisibilidad o de la instrumentalización de ciertos aspectos de género.

–¿La cultura del esfuerzo está mal vista?

–Cierta pedagogía progresista mal entendida ha hecho mucho daño. Vamos, que el niño debe estar siempre feliz, subirse al árbol y no bajar de él. Hombre, no. Es como cuando un padre dice: “Soy amigo de mis hijos”. No, perdona, eres su padre o su madre, y claro que debes tener una relación estupenda, pero tu prioridad es educar. La cultura del esfuerzo es totalmente necesaria para el conocimiento. La operación intelectual más difícil y costosa que hace un ser humano en su vida es el momento en que aprende a leer y a escribir. Es decir, cómo unos signos arbitrarios adquieren sentido. Dibujas una cosita redondita y le preguntas a mi hija qué es. La luna, diría, no te diría que es una “o”. Cuando lees en la pizarra escrito “mamá” o “papá” y comprendes que se refiere a la persona que te espera en la puerta del colegio y te abraza y te da la merienda es el primer paso sobre la luna. El primer paso para conocer el mundo.