Abuelos que se sumergen en las redes

Aida Cid es viuda y vive sola, pero gracias a su manejo con las nuevas tecnologías está en contacto permanente con sus hijos, que viven fuera –incluso les hace videollamadas–, y se las arregla perfectamente sola a sus 79 años. Veva Seoane, por su parte, se ha convertido a sus 66 años, en toda una influencer en Instragram, donde cuenta con 37.800 seguidores.

Son solo dos ejemplos de los 183.074 gallegos de más de 60 años que disponen de algún perfil en una red social, lo que supone el 21,08% de esta franja de edad, según datos recogidos en el INE. En un desglose mayor, se contabilizan 129.374 gallegos de entre 60 y 69 años con algún perfil activo en redes, mientras que ese porcentaje se reduce al 10% entre los de 70 años en adelante (53.700).

Se constata, además, que el porcentaje de uso aumenta en función del nivel de estudios de los usuarios. Así, en el grupo de gallegos con educación superior, los que sí tienen redes sociales superan el cincuenta por ciento (51,13%).

Aida Cid, ourensana afincada en VIgo, está “encantada” con aplicaciones como las del Sergas, la del autobús urbano o la del banco. En su caso asistió a los cursos impartidos por ATEGAL (Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos) para aprender un uso más eficiente de su teléfono móvil. “Estoy muy agradecida de haberme apuntado antes de la pandemia”, porque “porque me enseñaron a,pasar cosas a mi WhatsApp si algo me gustaba del Facebook: canciones, cosas interesantes, alguna charla..., y eso me ayudó a estar más entretenida en la cuarentena”, reconoce. “Ahora estoy metidísima”, bromea. También tiene Instagram. Las redes le ayudan a estar en contacto con más personas mediante varios grupos y también hace videollamadas con su familia: “Estoy enganchadísima, parezco una niña pequeña”

"Yo vivo sola y para mí esto es media vida" Aida Cid

Aprender el manejo de su smartphone le pareció “fácil” ya que durante su vida laboral tuvo acceso a los ordenadores, pese a que trabajaba “en circuito cerrado”. “Me apunté a ATEGAL porque yo quería aprender, quería ver mis cuentas desde mi casa y no sabía cómo, y mis hijos siempre iban con prisas, así que decidí dar el paso. Yo vivo sola y para mí esto es media vida”, reconoce Cid, que interactúa en el Facebook incluso con las redes del Concello: “Si veo un árbol o una señal caída, lo pongo. Y me contestan”, festeja. También lee la prensa y consulta la agenda de eventos de la ciudad en su móvil.

Por su parte, Veva Seoane, gallega residente en Madrid, ha convertido las redes en un su mayor afición. “Estoy aquí de casualidad, realmente”, dice. “Empecé cuando tenía 60 años por un apuesta que hice con mi prima”, cuenta.

–¿A que no tienes narices de hacerte influencer?”, le preguntó.

“Al día siguiente me abrí la cuenta”, afirma. “Fíjate si era de broma que me puse de nombre “lalainfluencer”, que nadie se pone ese nombre, pero empecé a subir fotos y la gente empezó a seguirme”. Incluso llamó la atención de alguna publicación especializada en moda. “A partir de ahí empezaron a subirme un montón el número de seguidores y por eso sigo, pero con unas fotos caseras, que me hace mi marido, y en mi casa”, desvela. “Como son sin filtros, sale una mujer mayor, natural..., yo creo que es lo que hace que la gente me siga y ahí estoy, como la abuela influencer”, bromea.

“Es algo que me entretiene y lo paso genial. A mí siempre me ha encantado la ropa, siempre he tenido tiendas, y ahora que estoy jubilada cuido nietos y hago esto en Instagram. Es es un hobby”, dice.

Cuando empezó, con 60 años, “no sabía lo que era un link ni nada de eso”. Poco a poco “me fui metiendo, preguntando, y ahora hasta he conseguido hacer reels. Yo mismo estoy alucinada de que me pasen estas cosas a esta edad”.

"Ya estoy en una edad en la que hago lo que quiero y digo lo que quiero" Veva Seoane

También interactúa con la gente: “Yo contesto a todo el mundo y tengo seguidoras muy fieles”, subraya. Cuando se inició en las redes, tuvo que superar, sin embargo, las reticencias iniciales de sus hijos. “Les daba vergüenza, pero en cambio mi nieta mayor es fan mía y cuando voy al colegio todas sus amigas vienen a saludarme. Mis nietos están encantados, pero a mis hijos les da más corte, pero ya estoy en una edad en la que hago lo que quiero y digo lo que quiero”, dice con su adorable desparpajo.

Miguel Rodríguez - Coordinador territorial de la Fundacion Esplai

“Nuestra misión es que se formen y que se manejen en este mundo digital”

“Desde la pandemia constatamos que lo digital está presente en prácticamente todos los niveles de la vida y las personas mayores no se quedan atrás”, constata Miguel Rodríguez, coordinador territorial de la Fundación Esplai, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos y programas para promover el empoderamiento ciudadano desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación social mediante el trabajo en red, la acción socioeducativa y la inclusión en el ámbito de las TIC. Por tercer año consecutivo desarrollan el proyecto “TIC para el bienestar de las personas mayores”, financiado por la Xunta a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, que promover una vida digna e independiente de las personas mayores de 65 años en Galicia. Este año han dado formación a más de 300 mayores, empleando una metodología “learning by doing”. “Se trata de aprender haciendo; nos parece fundamental que ellos lleven sus propios dispositivos porque, a día de hoy, un teléfono móvil lo tenemos prácticamente todas las personas”, indica.

“La gente viene con muchas ganas de aprender y, sobre todo, en busca de cosas útiles que les resuelvan problemas, cuestiones de su día a día, y también para compartir. Así, muchos van para aprender el manejo de aplicaciones como las del Sergas, Vitrasa, los códigos QR o, incluso, el Google Lends. “El WhatsApp es la estrella y alucinan cuando descubren todas sus funcionalidades: en temas de privacidad, de compartir fotos, archivos, envíos...”, indica. Los más atrevidos se atreven también con las redes sociales como Facebook, Instagram o Skype. “Las redes sociales son como todo, hay que aprender a usarlas y ahí intentamos darles consejos de ciberseguridad también”, advierte.

“Nos parece interesante sobre todo porque muchas personas están solas y las redes sociales les permite tener más contacto con otra gente e incluso hay quien se ha conocido por las redes o están en contacto gracias a ellas y pueden quedar para pasear o para charlar”, celebra Rodríguez. “Son una herramienta más, ni malas ni buenas, depende del uso que les den y nuestra misión es que ellos se formen y puedan tener las mayores herramientas para que se manejen en este mundo digital que tenemos”, concluye. “En un entorno de aprendizaje se sienten más seguros para preguntar y aprender porque saben que les vas a responder sin prisas”, aunque nosotros siempre les decimos que “esto es un derecho que tienen, pero no una obligación porque es verdad que hay personas mayores que no quieren lo digital, y eso hay que tenerlo en cuenta”.