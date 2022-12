En las últimas 24 horas, una mujer de 32 años a la que apenas quedaba una semana para dar a luz ha sido asesinada a puñaladas en Escalona (Toledo) por su expareja, delante de los hijos de ambos, de 13 y 14 años. Estaba embarazada de una nueva relación, pero el agresor ha truncado para siempre su vida, la del bebé y la de sus hijos. Pocas horas después, un vecino de Benidorm (Alicante) fue detenido, acusado de matar a su pareja, que cayó desde un sexto piso. Y un hombre asesinó en Vallecas (Madrid) a la hija de su expareja, de 20 años, e intentó suicidarse.

Un patrón macabro que se repite, una y otra vez, desde el 22 de diciembre. En solo una semana, precisamente la de las fiestas navideñas, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha registrado cuatro asesinatos, a los que podrían sumarse otros dos casos que todavía se están investigando. A la funesta relación hay que añadir el crimen vicario de Vallecas. Ante este repunte, decenas de mujeres se concentraron ayer ante el Ministerio de Justicia reclamando medidas urgentes.

De hecho, más allá de esta Navidad negra, el recuento de víctimas es igualmente atroz. Durante todo el mes de diciembre, se han registrado 10 asesinatos machistas, lo que supone el peor registro mensual de 2022 –de hecho, es uno de los peores meses de la historia–, y da al traste con las buenas noticias que había traído consigo este año: hasta el comienzo de la Navidad, este año era el ejercicio con menos víctimas mortales de toda la serie histórica, que comenzó a contabilizarse en 2003.

De momento, el Gobierno ha computado en todo este 2022 48 víctimas, el mismo número que en 2021, aunque el registro podría aumentar si se confirma alguno de los asesinatos en investigación (uno ocurrido el miércoles en Benidorm y otro el día 24 en Soria) o hay alguna muerte más antes de que termine el año.

La situación es tan grave que las administraciones han reaccionado convocando, por primera vez, una reunión del comité de crisis formado por los ministerios de Igualdad, Justicia, Interior y las comunidades. El miércoles, al final del encuentro, el Gobierno reconoció que se han podido cometer “errores” o “grietas” en la protección a las víctimas, dado que casi la mitad de las fallecidas en diciembre han denunciado y, aun así, no se las ha podido salvar, y que se analizará caso por caso para ver qué ha fallado. Las alarmas también han saltado en Interior. El titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ordenó ayer a las fuerzas de seguridad que extremen la vigilancia sobre los maltratadores reincidentes, dado que aún queda buena parte de la Navidad por delante. Y brindó una cifra estremecedora: 723 mujeres se hallan en situación de riesgo alto y extremo.

¿Qué está pasando? ¿Por qué los crímenes repuntan precisamente en estas fechas? ¿Existe algún patrón? Los expertos atribuyen la acumulación de asesinatos en un solo mes y, especialmente en el periodo navideño, a varios factores. En primer lugar, al “factor individual”, que está relacionado con que en estas fechas se incrementa la convivencia entre las parejas y, a consecuencia de la ruptura con la rutina, las vacaciones escolares y las comidas familiares pueden aumentar las discusiones y agudizarse el maltrato.

Según las estadísticas la Navidad suele ser un periodo en el que siempre aumentan los crímenes machistas. No es casual que diciembre y enero sean meses donde suele producirse, en cada uno de ellos, una media de 4,7 asesinatos. Algo parecida ocurre en verano, con 5,5 crímenes de media. De hecho, el 75% de los asesinatos en diciembre han sido en fines de semana y festivos.

“Son épocas de mayor convivencia, de conflictos alrededor de temas familiares y los agresores perciben que no han conseguido su objetivo de aislar a la víctima de su familia y ven cuestionada su autoridad. Y si no hay convivencia, como son épocas donde se sale más, el agresor siente que pierde el control sobre su expareja”, explica Miguel Lorente, forense y experto en violencia machista.

El segundo factor que puede contribuir al encadenamiento de asesinatos, según Lorente, tiene que ver con “que los agresores que tienen pensado matar a su pareja, cuando ven que se ha producido otro homicidio, ven reforzada su idea, es lo que se denomina efecto llamada, aunque no es la causa principal del asesinato, porque el maltrato ya existe, aunque puede influir”. Y, como tercer factor, Lorente cita el efecto social: “El machismo sigue presente y se ve alimentado por el negacionismo, que a través de Vox ya está en las instituciones y refuerza a los agresores”.

Coincide con este último análisis Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, quien aprecia que la sociedad está “normalizando” las agresiones machistas debido a que el “discurso negacionista” de las denuncias falsas, de minimizar el problema y de que las mujeres también agreden “está calando, sobre todo en los jóvenes”, como revelan varias encuestas.

A su juicio, en la concatenación de tantos asesinatos puede haber influido que este año el balance haya sido bueno y, en consecuencia, el terror machista no haya tenido tanto protagonismo en los medios de comunicación. “La gente piensa que no es para tanto y las víctimas, ante la normalización del problema, no denuncian porque piensan que no se las va a creer”.

La ola de asesinatos destapa los muchos fallos del sistema

Procesos judiciales larguísimos, pocas órdenes de alejamiento que, además, son solo “un papel”. Estos son los principales fallos en el sistema de protección de las víctimas de violencia machista. Las abogadas Júlia Humet y Paula Narbona arrojan luz sobre los errores del sistema.

“Los procesos pueden durar hasta tres años, y durante todo ese tiempo el agresor no tiene ninguna condena; si la tuviera, aunque fuera pequeña, sería una manera de pararle los pies”, señala Humet, quien apunta que esa misma dilación provoca que muchas víctimas desistan, lo que genera el efecto contrario: un refuerzo al agresor, que se siente impune.

La letrada también denuncia que se dan muy pocas órdenes de protección. Según datos de 2018, Catalunya es la comunidad con el porcentaje más bajo de aceptación por parte de los jueces de las solicitudes de órdenes de protección de víctimas de violencia machista y medidas cautelares contra el denunciado. Ese año se concedieron 2.680 de las 5.252 peticiones, un 48%, según datos del CGPJ.

La protección de las que sí la logran la orden de alejamiento también presenta problemas. “Al final las órdenes son solo un papel, no una protección real”, explica Humet, quien insiste en que finalmente es la víctima la que tiene que protegerse. “Limitar su vida, no salir a solas, cambiar el número de teléfono... Mientras, el agresor sigue con su vida”, añade, recordando que nada impide que ese agresor vaya a casa de la víctima a darle una puñalada.

A ojos de esta especialista, sería importante revisar las herramientas de detección de riesgo. “Es un cuestionario que tiene bastantes problemas, y me consta que se está revisando”, asegura la abogada, quien pone sobre la mesa la necesidad de plantear la prisión preventiva en casos de riesgo grave.

“Muchas veces se ofrece a la mujer un piso de protección, cuando se ve que hay riesgo de reincidencia y, en la práctica, eso la acaba encerrando a ella”, reflexiona la especialista. “La justicia sigue interpretando que si no te clavó un puñal, no hay riesgo para tu vida, ignorando las lógicas de la violencia machista”, prosigue. Para cambiar esas dinámicas, las expertas piden más formación a los profesionales que intervienen en detectar los niveles de riesgo.

Paula Narbona relaciona otra cuestión: “El clima que se ha creado últimamente contra las mujeres y el feminismo con el ataque a la ley del solo sí es sí. “Es un factor de riesgo. Se ha dado voz a argumentos misóginos y eso les legitima para cometer los crímenes”, añade. “Podemos hacer muchas leyes, pero lo que hace falta es cambiar la sociedad”, zanja.

Medidas de vigilancia

Marlaska decreta la máxima alerta policial

El Ministerio del Interior ha ordenado a todas las unidades de Policía y Guardia Civil que extremen el cumplimiento de los protocolos de seguridad previstos en el sistema policial Viogen de lucha contra la violencia de género. El ministro Fernando Grande-Marlaska compareció ayer en Madrid para anunciar el máximo rigor en esas medidas, y para confirmar que, tras dos reuniones específicas -el 20 y el 28 de diciembre- para tratar el “intolerable repunte”, mandó a las direcciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional que distribuyan circulares para que intensifiquen la vigilancia.

Entre las medidas de intensificación ordenadas están la de extremar el seguimiento en residencias, colegios y otras zonas de potencial peligro, así como poner un especial foco en los agresores reincidentes. A ese tipo de delincuente lo considera el ministro especialmente peligroso porque, según la experiencia acumulada, cuando vuelve a emparejarse, “se acorta mucho el plazo en el que vuelve a atacar»”