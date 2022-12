El colecho: más allá del sueño

En los últimos tiempos proliferan en las redes famosas que muestran en sus redes sociales cómo practican colecho con sus hijos o hijas mayores, algunos preadolescentes. Kourtney Kardashian, Christina Ricci o Alicia Silverstone son algunas de las celebrities que todavía duermen con sus vástagos. Se trata de una práctica que no escapa a las voces críticas de sus detractores, pero que en otras culturas está totalmente normalizada.

Es más, Eva González, que se encarga de impartir formación para familias y es asesora de lactancia voluntaria en la Asociación ALMA, indica que es “positivo” que estas famosas den visibilidad a esta práctica, aunque advierte que “con los bebés y con los niños hay que aprender a dormir y hacerlo con seguridad: un bebé de meses no debería estar entre dos adultos, sino del lado de la madre; la cama tiene que tener determinadas características... No se trata de coger al niño y meterlo en la cama sin más”, advierte. Colechar en sofás, camas de agua, con un progenitor fumador, que haya bebido alcohol o tome medicación para dormir, si padece obesidad, o en espacios claramente insuficientes son, según los expertos, “lo peligroso”, no el hecho de colechar. Teniendo en cuenta estas advertencias, lo ideal es que cada familia pueda decidir, en base a sus deseos y preferencias, cómo y dónde van a dormir sus hijos para tener un sueño feliz y seguro.

González aporta alguna bibliografía que habla ampliamente sobre esta práctica, como “La ciencia del sueño infantil”, de María Berrozpe; “Sueño infantil seguro” y “Dormir con tu bebé”, de James J. McKenna; o “Dormir sin lágrimas”, de Rosa Jové: “Parece que no vale decir “duermo con el niño y punto”, tenemos que ver estudios que digan, por lo menos, que no es malo; ya si nos encontramos estudios que digan que es bueno, genial”.

Para González, el sueño del niño es un proceso madurativo, pero para ella “hay algo que esta por encima de todo esto: se trata de una práctica privada”. El problema es que “ahora las madres y los padres tenemos un cacao de sobreinformación y, al mismo tiempo, desinformación mezclada que no tiene ningún filtro; y, por otra parte, necesitamos verificar todo lo que hacemos en la crianza de un bebé, necesitamos el visto bueno por parte de una figura de autoridad”, destaca: “Yo no voy a justificar mis opciones de crianza pero quien lo critique o lo vea mal es quien tiene que demostrarme que eso está mal. Una cosa son las opiniones y otra, la evidencia científica”.

Por su parte, la viguesa Beatriz Rodríguez, madre de un niño de ocho años y de una niña de cinco, dormía con sus dos hijos hasta hace un año, cuando el mayor decidió, por sí mismo, irse a dormir a su cuarto. “La pequeña todavía sigue con nosotros”, añade. Y pese a las voces críticas que despierta esta práctica, ella asegura no haberse sentido nunca “juzgada”. “Hablo sin ningún tipo de tapujos al respecto. No me he sentido tampoco avergonzada por contarlo y es algo que trato con normalidad, de la misma manera que hablo de lo que comen o de si se les ha caído un diente. Para mí es el día a día y tengo claro que lo estoy haciendo por un motivo en concreto, porque así lo siento, y no me siento mal por ello. Lo hemos decidido nosotros, estamos tranquilos en esa decisión y los niños están bien”, subraya.

Desde que fue madre, esta madre siempre estuvo convencida de que “la lactancia iba a ser hasta que ellos quisieran y que dormir sería un proceso exactamente igual”. “Un bebé tiene que tener un vínculo, estar acompañado, y a mí desvincularme de él no me resultaría fácil, es impensable”. Además, añade que “nuestros hijos se sienten bien durmiendo acompañados, se sienten mejor”. Hasta hace un año han dormido los cuatro juntos hasta que su hijo mayor decidió irse a su cuarto. “Le pusimos la habitación porque no la tenía montada, cuando la tuvo lista empezó a dormir allí una semana antes de que nos confinaran a todos, en marzo de 2020. Ahí volvió otra vez a la cama con nosotros”. Pero fue algo temporal. La niña, de 5 años, “no tiene intención de irse”, bromea la viguesa, para la que los beneficios del colecho van “mucho más allá del sueño”: “Se sienten seguros, arropados, con menos miedo o terrores nocturnos”, enumera. “Mis hijos se han ido a dormir solos cuando han estado preparados y eso ha facilitado que luego puedan volar más alto, más lejos o cuando ellos necesiten”, suscribe Eva González.

“Hay culturas en las que toda la familia duerme junta, está normalizado”