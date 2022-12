O galego xa ten Palabra do Ano 2022: 'comadre'. A verba impúxose sobre as outras cinco finalistas —autoestima, candorca, ecocidio, inflación e resiliencia— na votación popular promovida pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié a través do Portal das Palabras.

A proposta partiu das Comadres das Letras, un grupo de mulleres unidas arredor dun obradoiro de literatura que a estendeu a través das redes sociais. A proposta prendeu con forza xa na primeira fase da elección da Palabra do Ano, a da recolla de suxestións, e na segunda, a determinante, acadou a complicidade da maioría das persoas que participaron na elección telemática. Vai de comadres Conseguiu, de feito, máis do dobre de votos que o segundo vocábulo máis apoiado, 'candorca', este último en referencia aos numerosos avistamentos de cetáceos que se produciron nas costas galegas o pasado verán, que provocaron máis dun susto entre os patróns de pequenas embarcacións de recreo. O terceiro termo en votos foi 'ecocidio', seguido de 'resiliencia', 'autoestima' e 'inflación'.