Los misterios de los algoritmos: ¿por qué Instagram o TikTok no muestran mi contenido?

¿Cuál es la red social en la que confluyen milennials, Generación Z, Generación X y, si me apuran, ¿también los baby boomers? Efectivamente, Instagram. Esta aplicación es posiblemente la que da mayor cabida a diferentes públicos. Los más jóvenes ya han dejado atrás Facebook o Twitter y los veteranos todavía no terminan de cuajar en TikTok o BeReal. De este modo, los diferentes targets encuentran su lugar en la red fotográfica por excelencia, aunque también han detectado que últimamente algo extraño está ocurriendo.

Los cambios en la plataforma no han dejado de sucederse, algunos de ellos para desesperación de los usuarios medios y, sobre todo, de los creadores de contenido que manejan la red con un uso profesional. Los primeros se enfrentan a publicaciones que no guardan ningún orden, demasiado contenido sugerido en detrimento de publicaciones de cuentas a las que ya sí siguen, apenas fotografías en favor de reels… Los influencers, por su parte, padecen que su contenido, sin seguir ninguna lógica, no se muestra con el mismo alcance que venía haciéndolo, ni si quiera entre sus seguidores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La respuesta podría estar en la competencia.

El objetivo de las redes sociales es que los usuarios se queden durante horas consumiendo contenido, el popular engagement, y hay una que lo ha logrado por encima del resto. TikTok, la red social del momento -o mejor dicho, la app que arrasa desde la pandemia-, ofrece sólo contenidos en formato vídeo y que se suceden casi sin necesidad de hacer scroll.

Su método está haciendo mella en el resto de aplicaciones. Bien es cierto que los envites en esto de la popularidad y las audiencias en las redes sociales son de ida y vuelta. Hace apenas unas semanas era TikTok quien lanzaba una aplicación ‘b’ que clonaba prácticamente la filosofía emergente de BeReal. Sin embargo, TikTok está devolviendo el golpe de manera certera. Los expertos se muestran tajantes: “Se está comiendo a Instagram”, explica Pablo Rodríguez, directo de la Agencia de Influencers Bushido Talent. “El algoritmo de TikTok permite que cualquier contenido, de cualquier usuario pueda llegar a viralizarse y eso en Instagram es imposible”, asegura.

Quizá este sea el momento óptimo para explicar en qué consisten los algoritmos de las redes sociales y su funcionamiento. Mejor dicho, lo que se sabe de ellos, porque están en constante evolución. Descubrir como conquistarlos sin margen de error sería algo así como acertar el número del Euromillón.

Los algoritmos

Los famosos algoritmos son un conjunto de normas de programación que contienen las aplicaciones y que determinan la difusión de las publicaciones, así como el tipo de público al que se le muestra.

Aquí también cada maestrillo tiene su librillo, es decir, cada red social prioriza unos criterios frente a otros, y se van modificando. Que no se utilice contenido duplicado, el tipo de formato, la relevancia de la cuenta o el número de interacciones con publicaciones anteriores son solo algunas de las muchas variables que se contemplan.

La presión que la red social china está ejerciendo sobre Instagram le ha obligado a dar un cambio de rumbo para evitar una caída, también en cuanto a que contenidos presenta a sus usuarios. Pero parece que todavía no ha encontrado hacia donde quiere virar. De ahí que los últimos meses hayan sido un continuo ir y venir de modificaciones a fin de conseguir posicionarse. “Está intentando adaptar su algoritmo para que se parezca lo máximo posible a TikTok porque le está viendo las orejas al lobo.”, apunta Rodríguez.

Su estrategia para semejarse más a TikTok está basándose en premiar las publicaciones que se ofrecen en vídeo. Los reels están siendo el elemento que garantiza conseguir visibilidad en la plataforma. “Trabaja mucho los vídeos, que es lo que está favoreciendo su algoritmo”, es el consejo que dan desde a Bushido Talent a los influencers con los que trabajan.

Aunque, con los datos en la mano, el declive de Instagram todavía no está constatado, Rodríguez lanza una advertencia tajante, muchos creadores de contenido se están yendo a otras redes sociales. “A nivel de usabilidad es una red social que está en decadencia”.

La crisis de Instagram en los creadores de contenido

Para el usuario de a pie, estás idas y venidas de Instagram se queda simplemente en algo molesto que los puede llevar a abandonar su tiempo de uso de la aplicación antes de lo previsto. Pero para una pequeña parte de la población, este problema va mucho más allá y ya lo empiezan a notar en sus ingresos.

Instagram se ha convertido en una herramienta de trabajo. Aunque a algunos todavía les cuente entenderlo, es una fuente de. Por ello, este bache que está sufriendo su algoritmo está haciendo temblar a algunos.

Vanesa Travieso es creadora de contenido. Esta viguesa tiene un perfil de Instagram (@ponorden) que acumula casi 160.000 seguidores en el que ayuda a las personas a organizar sus hogares y a hacer de ellos un espacio agradable y de paz para cambiar su forma de vivir. Para ella esta red social se ha convertido en un instrumento sin el que se le haría muy complejo desarrollar su profesión y darse a conocer en diferentes partes del mundo.

Durante años ha estado trabajando duro con esta herramienta para llegar a ser una de las cuentas de su nicho con más seguidores, pero de un tiempo a esta parte, los esfuerzos de años atrás están siendo prácticamente en vano. Desde el mes de junio vive en sus propias carnes como sus publicaciones han ido perdiendo alcance. “Antes mis historias las veían unas 30.000 personas y ahora la media está en 6.000 u 8.000…”. Unos datos que resultan de lo más curiosos teniendo en cuenta su número de seguidores.

Para ella, igual que para muchos otros creadores de contenido, es un auténtico quebradero de cabeza entender lo que está ocurriendo con la aplicación. Instagram es su fuente de trabajo y por ello vive estos cambios con cierto temor. “Es miedo a que algo pase y de repente digan, ‘a pagar’”.

“Como creadora de contenido, es un poco frustrante que estés trabajando en cosas que pueden ayudar a la gente y no las vean…”, comenta. Invierte muchas horas de su día en crear las publicaciones que, sin explicación, la aplicación decide no enseñar. Un comportamiento que está empezando a minar la moral de todos aquellos que tienen en Instagram su nómina mensual. “A veces me dan ganas de decir, ‘me voy de aquí’, pero en mi caso no me queda más remedio porque es mi fuente de trabajo”, señala Vanesa desde @ponorden.

El descontento es generalizado y los problemas de usabilidad que viene arrastrando desde hace ya unos meses están generando todo lo contrario a lo que está buscando, favoreciendo que los usuarios experimenten más con otras aplicaciones que ofrecen novedad como el caso de BeReal.

“BeReal ha supuesto un cambio brutal en lo que a redes sociales se refiere porque requiere menos tiempo de uso. Esta puede ser la tendencia a la que se están dirigiendo ahora”, apunta el directo de nuevo negocio de Bushido Talent.

Tal y como señala Pablo Rodríguez, las redes sociales están un momento de cambio. La forma en la que las conocimos ya no existe. Nace, crecen, evolucionan y en muchos casos mueren. Por eso, lo de ‘adaptarse o morir’ debe ser la premisa de todos aquellos que las utilizan, marcas incluidas.