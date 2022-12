¿Feliz? Navidad

La Navidad es tiempo de paz, amor, alegría y felicidad, ¿o no? Hay personas para las que estas fechas son, por diversas causas, muy difíciles de sobrellevar. La pérdida de un familiar, una separación, una enfermedad o, incluso, verse obligado a compartir mesa y mantel con personas que no te caen bien pueden generar que estos días no sean agradables.

“Aceptación y resignación” es la fórmula que propone el psicólogo Daniel Novoa, especialista en educación emocional, para una persona que esté pasando por un duelo en estas fechas. “Cuando hay cosas que no dependen de nosotros, una herramienta a trabajar es la resignación, que consiste en aceptar las cosas como vienen, entendiendo que no podemos cambiar la realidad, pero sí podemos trabajar la manera en la que nos afecta”. Otras recomendaciones para afrontar la situación “pueden ser buscar contextos que sean diferentes a lo que nos afecta, como irse a un lugar más tranquilo como una segunda residencia o una escapada, para tratar de llevarlo mejor. La distracción y tratar de no vivir en la queja constante también pueden ser consejos a tener en cuenta, ya que quejarse puede servir de descarga, pero tratando de no permanecer en el bucle más de lo necesario”. “Normalmente el tiempo es un aliado del duelo, ya que este no deja de ser un proceso de adaptación. Otro tema es que la persona, a pesar de los años, no avance y no consiga gestionarlo mejor, lo que podría ser motivo de buscar ayuda profesional”, añade.

“La empatía, la comprensión y la cercanía pueden ser la mejor de las actitudes” Daniel Novoa - Psicólogo

Para Eva López, psicóloga transpersonal, el duelo se vivirá de una manera u otra dependiendo “de lo reciente que sea o no la pérdida”. “Hay personas que tienen un duelo reciente y, en ese caso, la persona tiene que pasar por ese duelo y da igual que sea Navidad o cualquier otro día”. “Hay que hacer ese tránsito y, además, está bien, porque la tristeza es legítima y tiene que vivirla”.

Ahora bien, en el caso de duelos prolongados, la experta señala que “hay que trabajar con la persona”. “Cuando uno lleva un duelo de muchos años hay algo que no está limpiando emocionalmente. Hay personas que elaboran muy bien el duelo mentalmente, pero no sacan las emociones y escapan de todo lo que las conecta con eso. No conectan con el sentir”, afirma. En este punto hace un inciso para apuntar su teoría de que “aquí hay algo que tiene que ver, muchas veces, no siempre, con un patrón del árbol genealógico”. “Cuando hay trauma en el árbol, hay una especie de tristeza que la persona no sabe por qué siente, no solo en Navidad, y ahí hay muchas cosas que resolver. El invierno, estas fechas de introspección, de estar más en casa son propensas a que alrededor de esta época haya más episodios de este tipo”, afirma.

“Puedes seguir con tus hábitos, pero primero hay un momento de sentir” Eva López - Psicóloga transpersonal

Mitigar el dolor

Para mitigar el dolor, o para intentar hacerlo más llevadero para la persona que sufre, Daniel Novoa afirma que la familia puede ayudar tratando de “crear un clima emocional positivo y distendido, pero sin que esto sea demasiado alejando de lo que la persona está sintiendo”. “Respetar cómo decida cada uno llevar el duelo es también un tema relevante, ya que a veces la comprensión, la cercanía y la empatía pueden ser la mejor de las actitudes; juzgar, la peor. Habría que ver cada caso particular”, añade.

López afirma que “somos sistemas familiares todo el rato en movimiento y todos nos influimos a todos”; pero subraya que “uno tiene que pararse a sentir”. “Si alguien a quien quieres mucho fallece y sigues con tu vida como si no hubiera pasado nada, lo que haces es posponer el duelo. Claro que puedes seguir con tus hábitos, pero primero hay un momento de sentir, uno tiene que llorar. La tristeza de los duelos no te la puede quitar nadie. Hay cosas que se pueden trabajar, que pueden ayudar, y puedes vivir un duelo con dolor y no con sufrimiento, esto sí que se puede aliviar y aquí entrarían otros temas importantes para entender la muerte. Pero pararte a sentir, a llorar, es una fase necesaria”, afirma.

“No existe una forma correcta y única de gestionar un duelo. Puede haber propuestas o ideas, pero cada persona es diferente y el duelo es un claro ejemplo”, suscribe Novoa.

De este modo, Eva López afirma que, en este estado, hay ciertas cosas que pueden ayudar a “elevar tu vibración”. “Aunque en ese momento sientas dolor, es importante pensar qué es lo que te alivia el sufrimiento. Para mí hay dos cosas importantísimas que son conectar con la naturaleza y meditar, conectarte con tu centro. También el deporte, porque estás moviendo emociones, limpias bloqueos, tristezas...”, enumera.

En el caso de que las fiestas sean una carga por tener que reunirte con personas que no son de tu agrado con o familiares con los que no tienes la mejor de las relaciones, Daniel Novoa aconseja que “en lo cotidiano podemos tirar de cordialidad y tratar de estar y compartir tu tiempo con las personas más afines, tratando de esquivar las relaciones menos gratificantes. Después están los conflictos propiamente dichos, para lo que considero que aprender sobre asertividad es la mejor opción. Evitar siempre es una opción, pero hay que valorar bien todas antes de decantarse por alguna”, afirma. “Tratar de afrontar la situación con un buen estado emocional es clave, y aquí entra el estilo de vida que cada uno tenga, los hábitos, las metas, el autocuidado, la actitud… Después, empezar las interacciones con buen humor, incluso con bromas, puede ser interesante, pero si la cosa es compleja, quizás lo mejor sea entrenar la asertividad para tener claro cómo se quiere actuar. La calma, y no caer en un patrón pasivo-agresivo (aguanto carros y carretas y luego monto un pollo) es algo muy importante, ya que esto puede hacer que las fiestas se vuelvan una experiencia desagradable”, advierte.

“Cuando tenemos conflictos o problemas, tiene que ver con lo que no vemos, con lo que está inconsciente. Sacar lo que está profundo, lo que no somos capaces de ver, es lo más importante porque luego las personas vienen con crisis de ansiedad, con depresiones, con pastillas, con problemas físicos...”, dice López. “Todo lo que tenemos dentro se manifiesta fuera. Cuando, de repente, llega un familiar con el que hay algo que no fluye, me está mostrando algo en lo que yo tengo un bloqueo. Siempre hay que mirar dentro; si te quedas mirando la relación solo criticando al otro y bloqueándote no aprovechas la oportunidad. Cuando tú entras dentro y ves cómo te hace sentir eso y lo resuelves, lo liberas, deja de manifestarse, se soluciona lo externo”, asegura.

