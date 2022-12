Si tú me dices nos tocó el Gordo, lo dejo todo. Fue lo que hizo Pablo. Su mujer, Pili, fue una de las decenas de clientes que ayer se acercaron al Gaucho Díaz I a hablar con Carlos Lamas, darle las gracias, felicitar a los demás premiados y compartir entre todos la alegría de la fortuna. Ella, a media mañana, explicaba que había llamado a su marido, que es transportista y había salido por la mañana hacia Madrid, para decirle que les había tocado el primer premio de la lotería. “Yo me enteré por la tele, tenía un montoncito de décimos y el del Gordo era el último. Cuando lo llamé y me dijo que volvía”.