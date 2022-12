Los gritos de pura felicidad de Fanny retumbaron en todo O Seixal y O Temple. Comenzó antes de bajar del coche a mostrar su enorme emoción. Tenía un décimo agraciado, compartido con su marido y con su suegra. “Me llamó mi suegra y me dijo que nos había tocado a mí y a Álex, yo no había visto sus llamadas perdidas. Estoy muy emocionada. La verdad, estoy como un flan. Ya he llamado a un hermano que vive en Italia, no podía venir y le compramos ya el billete para que venga en Navidad”, explica.