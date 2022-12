La felicidad de Asunción Liste y su hijo Enrique Raña es indescriptible. Vieron juntos el sorteo y cuando salió el número acabado en 90, la mujer acudió a su casa porque esa terminación le sonaba. La sorpresa fue que había acertado todos los números. “Me llamó muy tranquila y me dijo que teníamos el Gordo”, contó su hijo en la administración La Diosa de la Fortuna, en la calle Barcelona, donde 24 horas antes su madre había comprado el boleto ganador. “No sé lo que voy a hacer con el dinero”, explicó Asunción, que eligió el 90 por un motivo muy especial. “Mi padre falleció hace dos años y este año cumpliría 90 años. Mi madre siempre compra números relacionados con fechas importantes”, confesó Enrique Raña, todavía nervioso, que no pudo evitar “llorar y gritar” en cuanto se enteró. “Comprobé el número mil veces porque no me lo creía”, dijo con un vaso de champán en la mano junto a su pareja, Pedro. Todos viven “cerca” de la administración, de la que Asunción es “clienta habitual”.