“Ahora sí Carmen, ahora sí, ahora pondrán ascensor”, gritaban ayer vecinas y empleadas desde la calle, en el exterior del Gaucho, mirando hacia una ventana del tercer piso donde asomaba en bata una mujer octogenaria que lloraba de emoción. No pudo hablar, solo secarse las lágrimas y saludar con la mano a los de abajo. “Nos alegramos mucho por la señora Carmen. Le falta una pierna y no tienen ascensor en el edificio. Vive con su marido y una hija”, explicaron los que la conocen. Ella no pudo bajar pero todos desde abajo se acordaron de ella y la saludaron a gritos. Muchos de los vecinos y vecinas que viven en los edificios cercanos al Gaucho estaban ayer asomados a las ventanas y balcones pues muchos tenían también un décimo adquirido en el restaurante de la planta baja. Fue un número muy repartido en esta isla de edificios y negocios en la frontera entre Cambre y Oleiros, entre O Seixal y O Temple.