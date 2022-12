Dous días faltan para a Noiteboa nun ano de vertixe no que Papá Noel ou o Apalpador deben contar os céntimos máis ca nunca. Desde a Mesa pola Normalización Lingüística e dende diferentes mercadiños de nadal ofreceron unha xanela a diversos produtos con mensaxe na lingua de noso ou con símbolos do país. É unha tendencia que cada vez crece máis, a de portar obxectos en galego ou con reminiscencia a Galicia. Velaquí, varias pistas ás que habería que sumar libros.

Baralla galega.

Por que xogar á brisca coas tradicionais copas, ouros, bastos e espadas? Dende Amogalicia.com ofrecen a posibilidade de facerse cunha baralla galega do ilustrador Alejandro Mosquera na que os paus son: fouces, vieiras, viño e meigas. Tamén se pode adquirir na web do creador o xogo de cartas “As sete familias galegas”, vinculadas a oficios tradicionais. Orixinais (pero fóra dos xogos) son os seus pendentes muiñeira. Outra posibilidade é Kéltiga, cartas mitolóxicas galegas, unha especie de tarot á galega con familias e sagas que amosan o universo simbólico con raíz celta e acompañado dun libro.

Xogos de mesa.

Marcas como Brazolinda, entre outras, ofréceos en galego. A primeira, por exemplo, creou “Camiño de Compostela, con cartas, peóns para cinco xogadores e un taboleiro co mapa de Galicia coas rutas xacobeas. En “Ao rescate”, o que se busca é salvar as crías da xente que quere secuestralas. Teñen dez xogos para escoller. Pola súa parte, Ozocogz (na súa tenda en internet) ten “Vacaloura” para aprender o idioma de maneira divertida con tarxetas-pregunta.

Camisolas, bolsas e cuncas.

Un agasallo recurrente pero non por iso menos especial é unha camiseta con reminiscencia á terra. Rei Zentolo e Nikis son dúas marcas con amplo repertorio ás que nos últimos anos se sumaron outras como Brétemas onde podemos atopar camisolas para maiores e pequerrechos con mensaxes tan suxerentes como “Miña flor de toxo”, Boa prea, Brava, Labrega, Rabuda ou Tetas e pandeiretas, Pídechas o corpo, Eu., Galifornia, Viva e ceibe ou Estou ata a cona, Amo a Galiza profunda ou Riquiño, entre outras moitas.

Outra marca que atopamos é Acontravento con camisolas co escudo de Castelao e a frase “Denantes mortas que escravas” (tamén na versión orixinal en masculino), Boas e xenerosas, Ferreiros, A Xustiza pola man, O povo é quem mais ordena, Sen medo a naufragar ou Sempre ceibe, entre outras.

A firma Noroeste ofrece outras camisolas onde podemos ler Morriña nunha etiqueta xunto ao debuxo dunha botella coa Torre de Hércules. No caso de Aifalaches podemos atopar camisetas con Son un toxo, Chegar e encher, Amodiño, Bico ou Morriña. Na firma Picarolas mesmo podemos comprar unha camiseta fusión na que lemos Muiñeira & Perreo. Estas marcas ofrecen a posibilidade en moitos do seus deseños de adquirilos plasmados en cuncas, sacas ou mochilas. Hai que procurar.

Suadoiros, blusas e camisas.

As referencias á terra tamén se mostran en suadoiros. Para as crianzas, podemos atopalas coa palabra Caldiño, Filloas, Feitiño ou Feitiña na marca Brétemas. Tamén podemos adquirilas lisas co logo do polbo destacado na firma Cachelo para todas as idades.No caso das camisas, a marca Galoha ofrece para homes e mulleres unhas con ilustracións moi de noso: bateas, chalanas, ramiñas de toxo, percebes, praias de Galicia, embarcacións tradicionais do país...

Calcetíns especiais.

A marca Somos Océano, especializada en calcetíns (inda que tamén ten camisetas de polbos, medusas ou ventos, vieiras e outros motivos), vén de sacar unha colección especial dedicada ao Xabarín Club. Hai disponibles catro modelos diferentes e unha lata colección de cinco. Outra creadora que propón calcetíns de deseño é a ilustradora Mina. Na web minailustraciones.com podemos atopalo scon tentáculos de polbos e faro no mar e coa escultura dos cabalos de Praza de España en Vigo, entre outros.En Rei Zentolo, tamén podemos atopalos con percebes.

Anel con repolo ou con ferreña.

Os símbolos da terra tamén se amosan nun anel da artista Ana Miguéns cun repolo de adorno; ou nas ferreñas en anel, brincos ou colgantes de Ana Freiría (quen tamén ten algas para brincos).

Discos.

Neste ano, sacaron disco Tanxugueiras, Uxía Senlle, Ugia Pedreira, Guadi Galego, Berto, LaMontagne & Pico Amperio, Familia Caamagno, Treixadura, Xabier Díaz, Abe Rábade, Seso Durán, Dakidarría, Sheila Patricia, O Rabelo, Mou...