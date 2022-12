¿Y si toca?

Ganar la lotería siempre es una buena excusa para descorchar el champán unos días antes de la Navidad. El tradicional sorteo navideño provoca el júbilo por todo el territorio nacional entre aquellos que han tenido la suerte de ser los agraciados; pero, tras la celebración, a veces puede llegar un complejo proceso si no se comparten de forma adecuada los décimos o si el boleto se pierde o resulta robado.

El vigués Celestino Fernández Miranda, abogado de Legálitas, ha tratado de aclarar para FARO DE VIGO los puntos más importantes a tener en cuenta de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad. “Cuando se adquiere lotería nadie se para a pensar que lo que está adquiriendo es un título al portador de un derecho de cobro en caso de que salgo premiado y que eso va a conllevar una serie de obligaciones, incluso fiscales”, destaca. “Realmente compramos la lotería como quien va a comprar el periódico y uno no asume que está haciendo un contrato y que genera obligaciones”, insiste.

Si compra una pareja.

Incluso en el seno de un matrimonio pueden surgir problemas. “No tendría que pasar nada si el matrimonio es bien avenido”, subraya el letrado. Pero a veces sí que surgen conflictos. Si el matrimonio está en régimen de gananciales, “el Código Civil lo considera siempre de carácter ganancial, por lo tanto correspondería la mitad a cada uno”, subraya Fernández. En cambio, si se está en régimen de separación de bienes, “el premio sería del que adquirió el décimo”: “Para que le correspondiese a ambos tendría que haber sido adquirido por los dos, y ahí tendría que acreditarse que cada uno puso su parte”.

En pleno divorcio.

En el caso de que el matrimonio se encuentre en proceso de separación, el Código Civil establece que la sociedad de gananciales se disuelve en el momento en la que se decreta el divorcio y, por tanto, puede considerarse que el décimo premiado es ganancial. No obstante, el Tribunal Supremo ha establecido ya en diversas sentencias la posibilidad de retrotraer la fecha de disolución de la sociedad de gananciales a la separación de hecho, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: cesde de modo efectivo de la convivencia conyugal, que dicho cese sea mantenido en el tiempo y voluntad de poner fin a la sociedad, no actuando de manera que pueda llevar a la confusión de patrimonios.

Una peña de amigos.

El abogado vigués hace un inciso para recordar que “un décimo de lotería es un título al portador y se presume siempre que quien lo tiene en su poder es el dueño del boleto y, por tanto, el que lo va a cobrar”. Así, es el que pretende cobrar su parte “el que tiene que acreditar que pagado su parte, ya sea la mitad o el porcentaje que sea”. En el caso de un matrimonio es poco habitual que este tipo de repartos se reflejen por escrito, pero sí que es más frecuente cuando se trata de un grupo o peña. “En esos casos, lo ideal es que cada uno firme el boleto por detrás indicando la cantidad que aporta cada uno de ellos para la compra del boleto”, subraya el experto.

Si no se hace así, “imaginemos que yo soy quien lo compra y no consta que otros participan, hay que tener cuidado porque Hacienda puede considerar que las personas que participan en dicho premio reciben una donación; hay que hacerlo de tal manera que se pueda acreditar que los demás beneficiarios son tan titulares como yo y reciben directamente su parte del premio”. La firma en el reverso sería suficiente para acreditarlo. “Lo importante es poner siempre, ya sea en el propio boleto o en una fotocopia del mismo, por ejemplo, quiénes participan con su firma y la cantidad que aportan; si el pago se hace por algún medio del que quede constancia (transferencia, bizum...) dicha prueba me va a servir para acreditar ante Hacienda que yo soy titular y que no se trata de un regalo”, subraya: “Importante también poder acreditar que he pagado, de lo contrario no podría ejercitar el derecho a cobro”.

Si te olvidas de pagar tu parte.

En el caso de que alguien se olvide de pagar su parte en un décimo compartido, hay varios supuestos. “Si el que se olvida de pagar está dentro de la típica peña o grupo donde los décimos que se adquieren se comparten siempre, a través de WhatsApp, foto, correo electrónico o fotocopia, el que se olvidó de pagar tiene la obligación de abonar su décimo, porque se lo hemos compartido, simplemente se olvidó de hacerlo, o le queda pendiente; en ese caso podría reclamar el cobro del premio. No está totalmente garantizado que ganase el pleito, pero podría reclamarlo”, destaca. El que no tiene derecho a nada “es aquel al que ya no se le envía el boleto porque no lo pagó”, independientemente de que sea un comprador habitual: “Aquí es importante para quien lo compra que sepa antes de enviarlo, que no lo envíe antes de que lo cobre”.

Así, las prevenciones básicas dictan que debe constar “por escrito quiénes son los adquirientes y cuánto pone cada uno, además de la constancia del pago”. En el caso de que se comparta por WhatsApp o email, sería válido siempre que aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Pero surgen problemas que van más allá, como el robo o la pérdida del décimo.

Si se pierde el boleto.

“Lo de la pérdida es muy habitual. Lo ideal es comunicarlo lo antes posible a la policía y dar cuenta al organismo de Loterías y Apuestas del Estado para que se pueda suspender el pago del premio del décimo perdido”, advierte. “Es importante también aportar alguna fotografía del décimo por si apareciera, porque si alguien lo encuentra, yo voy a tener que acreditar ante quien lo haya localizado que era mío”.

“El que lo encuentra siempre va a tener la tentación de cobrarlo si toca, pero está cometiendo un error brutal”, destaca Celestino Fernández. “Está cometiendo un delito. El que encuentra el boleto tiene la obligación o bien de ir a la policía o al ayuntamiento como cualquier otro bien mueble encontrado, de lo contrario está cometiendo un delito de apropiación indebida, porque está claro que no es un bien abandonado, que es el único supuesto en el que se lo podría quedar”. Si en dos años el titular no aparece, el que lo encontró tiene derecho a quedárselo, “y si aparece el titular, tiene derecho a cobrar la vigésima parte del premio”.

En el supuesto de que el décimo no aparezca ni lo encuentre nadie, el cobro sería imposible. “Tiene que existir el documento en sí, no valdría ni una foto ni una fotocopia”, constata el experto.

El boleto se estropea.

En el caso de que el boleto se deteriore, “si tiene alguna manera de ser posible su reconocimiento, hay que ir a Loterías con el documento, que será remitido a la Casa de la Moneda y Timbre, donde unos peritos lo analizarán para comprobar si es auténtico”, dice Fernández. Si ese reconocimiento es exitoso, podrá cobrarse.

El abogado vigués constata que los litigios provocados por la lotería son “bastante frecuentes”, sobre todo en parejas o matrimonios. También puede pasar que la persona que ha adquirido el décimo fallezca antes del sorteo: “En ese caso, el boleto premiado pasa a formar parte de la masa hereditaria y se reparte como cualquier otro bien dentro de la misma”.

Para Hacienda no es lo mismo una participación comprada que una regalada

Desde el punto de vista fiscal, si se compra un décimo entre varias personas o se hacen participaciones del mismo, debe especificarse quién asume la compra del mismo porque no es lo mismo ser el comprador del décimo y luego compartir con alguien de la familia o un amigo dicho boleto, que el décimo se compre entre varias personas y luego resulte premiado. En el caso de que un boleto adquirido por una sola persona sea uno de los premiados, para el ejercicio 2022 y siguientes, esos premios están exentos si su importe íntegro es igual o inferior a 40.000 euros.

En el caso de que la cantidad sea superior, tendrá una retención de un 20%, que se descontará de la cuantía del premio en el momento del cobro.

Si se ha cobrado el dinero y se reparte entre hermanos o amigos, esto será considerado como una donación, por lo que los beneficiarios tendrán que tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de “donaciones”. En este caso la tributación oscilaría entre un 7,65 y un 34%, en función de la cantidad donada, y el resutado hay que multiplicarlo por dos, según apuntan desde Legálitas.

En cambio, si se deja constancia desde un primer momento que los titulares del décimo son las personas con las que se quiere compartir, la exención se prorrateará enre el número de titulares del décimo y la parte que exceda supondrá una retención del 20% para todos los integrantes del décimo. En el momento del cobro debe indicarse los datos personales de todos y cada uno de los que participan en el décimo de tal modo que si uno se encarga de dicho cobro para repartirlo entre el resto ya no será considerado una donación.

En este supuesto de que sea uno de los propietarios el que se encargue de cobrar y repartir el premio, debe acreditar dicho reparto mediante cualquier medio válido, siendo lo más recomendable hacerlo a través de transferencias bancarias o bizum.