Sandra Ortega, filla do Amancio Ortega (Inditex), é unha das mulleres máis acaudaladas do mundo. Aao igual que a súa nai xa finada, Rosalía Mera, procura destinar parte dos seus beneficios a causas sociais a través da Fundación Pandeia, que preside, coa que vén de asinar coa Xunta un convenio de colaboración para impulsar doce proxectos musicais galegos.

A iniciativa encádrase dentro da Aceleradora Cultural de Proxectos Culturais que onte se presentou en Compostela onde Sandra Ortega asinou o convenio co conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez.

O acto serviu para que Sandra Ortega se amosara en público, algo que non soe acontecer xa que procura alonxarse dos focos. Non obstante, desta vez, a iniciativa ben o merecía xa que se trata dun proxecto da Fundación Paideia, creada pola súa nai.

O proxecto consiste en sacar adiante unha ducia de proxectos musicais emerxentes do país ao abeiro da nova Aceleradora Cultural de Proxectos Musicais cun investimento de 240.000 euros.

A selección de Paideia foi realizada tras un proceso público, en réxime de concorrencia competitiva, iniciado a mediados de novembro.

De momento, non se coñece o nome dos proxectos musicais elixidos xa que continúa aberto ata o vindeiro 28 de decembro o prazo para optar.

Debe presentarse unha solicitude por parte de profesionais autónomos e microempresas musicais galegas, cun máximo de cinco anos de actividade neste ámbito.

En virtude do convenio subscrito onte, a Xunta asume o 80% dos custos das actividades de aceleración a través da Axencia Galega das Industrias Culturais e ao abeiro dos fondos Next Generation EU e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Deste xeito, destínanse preto de 180.000 euros ás diferentes accións destinadas a facilitarlles aos participantes as ferramentas necesarias para o desenvolvemento das súas carreiras, mentres que os 60.000 restantes corresponden aos gastos de xestión.

Pola súa banda, a Fundación Paideia asumirá a organización deste programa arredor de dúas fases, comezando por unha etapa de consultorías individualizadas e grupais, tanto presenciais como telemáticas, que incluirán diferentes accións de mentorización arredor de cada un dos proxectos seleccionados co foco posto na proposta artística, produción, promoción, comercialización e modelo de negocio. Serán máis de 70 horas de actividade as que se investirán en cada un dos participantes.

A gran colaboración internacional do Centro Coreográfico Galego

Contribuír á salvagarda da diversidade cultural e lingüística de Europa conectando as persoas a través do teatro é o obxectivo do proxecto Phone. Este foi presentado onte no Museo do Pobo Galego polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez. Ademais da Xunta –cos departamentos de Política Lingüística, Cultura e Industrias Culturais–, conflúen nesta iniciata outros nove socios internacionais. O proxecto, informa a Administración autonómica, “supón a primeira gran colaboración internacional de teatros públicos e privados traballando polas linguas minorizadas e, cun horizonte en 2024, prevé obter como resultado máis de 170 accións culturais vencelladas ao mundo teatral”. Dende a Administración galegan resaltan que esta colaboración internacional está enmarcada na estratexia da Xunta por “promover a cultura e lingua galegas no exterior, preténdense crear máis de 170 accións culturais de distinta índol”. Entre elas, figuran16 producións teatrais, 16 co-producións de lecturas dramatizadas con elenco bilingüe, oito festivais e eventos internacionais, unha coprodución multilingüe baseada no traballo dos oito grupos comunitarios, oito residencias de creación dramatúrxica, 60 podcast a partir dos obradoiros de escrita nos grupos de teatro comunitarios, 70 vodcast realizados polos participantes no proxecto e unha publicación que recolla metodoloxías e boas prácticas para a difusión mediante o teatro de linguas minorizadas como base para crear unha rede de teatros. Entre as entidades participantes atópanse compañías de Países Baixos, Alemaña, Rumanía, Italia, Irlanda e Bretaña francesa, que darán cabida ao galego, frisón, alto e baixo sorobio, yiddish, ladino, gaélico, bretón e kven.