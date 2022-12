La escritora y periodista brasileña de origen gallego Nélida Piñón murió ayer a los 85 años en un hospital de Lisboa, según informó anoche la Academia Brasileña de las Letras. En su comunicado, la institución señalaba que la causa del fallecimiento aún no había sido confirmada.

Nélida Cuiñas Piñón (Río de Janeiro, 3 de mayo de 1937) fue la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras, de la que fue también la quinta ocupante del sillón 30 como miembro. Autora de 25 libros, ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005 –“uno de los momentos de mayor altitud en mi vida”, manifestó–, además del Premio Gabriela Mistral en Chile, el Premio Jorge Isaacs en Colombia, el Premio Rosalía de Castro en España o el Premio El Ojo Crítico Iberoamericano en 2014. Entre su obra, que ha sido traducida en más de veinte países, destacan novelas como “Fundador”, “La república de los sueños” o “Voces del desierto”, entre otras. En 2014 ingresó en la Real Academia Galega. "A Real Academia Galega expresa o seu fondo pesar polo pasamento de Nélida Piñón, membro de honra da institución", expresó anoche en un comunicado la RAG, que ensalzó a la escritora como "unha figura da acción cívica brasileira e sempre reivindicou, de forma pública e reiterada, a súa orixe galega como constituínte da súa identidade persoal, expresiva e intercultural".

“Sigo siendo una campesina de Cotobade”, dijo en 2104 la escritora en una de las muchas entrevistas que concedió a FARO. Era hija de madre brasileña con ascendencia gallega y padre gallego, procedentes de Cotobade y Carballedo (Pontevedra). En torno a 1910, su abuelo materno Daniel (Nélida es un anagrama de este nombre), emigró desde Pontevedra a Brasil, una epopeya de la emigración gallega que reflejó en “La república de los sueños”, probablemente su novela más conocida. Nunca olvidó sus orígenes gallegos y visitó la comunidad en múltiples ocasiones en las últimas décadas.

En una de esas visitas, en octubre de 2005, nada más recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, pronunció una conferencia en el Club FARO que fue presentada por el escritor y articulista de FARO Xosé Luis Méndez Ferrín. “Estar en Galicia es estar en mi casa, en la fuente de mis memorias”, señaló ante un abarrotado auditorio la escritora brasileña, que recibió el cariño de sus familiares, como sus primos Lino y María Amparo Piñón, y su ahijada Marina Nélida Pazos, así como amigos de su infancia gallega, de aquellos años que pasó en Borelo (Cotobade). “Viví con mucha intensidad aquel periodo en Cotobade. Fue una de las épocas más felices de mi vida, si no la más feliz”, resaltó la escritora en una entrevista con el decano con motivo de su intervención en el Club FARO.

Tardó en recibir la nacionalidad española

Pese a sus estrechos lazos con nuestro país, Piñón tardó en recibir la nacionalidad española. Fue hace poco más de un año, en noviembre de 2021. Durante el acto en el que asumió oficialmente su segunda nacionalidad, el 13 de enero de este año en el consulado de España en Río de Janeiro, la escritora volvió a recordar sus raíces gallegas. “Pienso en mis muertos: en mi abuelo Daniel, en mi abuela Amanda, en mi madre Carmen, en mi amado padre Lino. Pienso en Cotobande; pienso en Galicia, pienso en Borelo; y pienso en un mundo hispánico, que es poderoso con su lengua universal que Nebrija consagró. Qué más puedo pensar, más allá de pensar en la grandeza de España”, manifestó Piñón en un vídeo grabado tras el acto. Desde el 20 de junio de 2022, la Biblioteca del Instituto Cervantes en Río de Janeiro recibe el nombre de Nélida Piñón.

La escritora tenía también lazos con la comarca de O Salnés y uno de sus mejores amigos en Galicia es Pedro Piñeiro, uno de los propietarios del pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. En esa localidad inauguró en 2014 “O bosque das palabras”. Hace apenas unas semanas, el 1 de octubre, recibió un homenaje en Quinteiro da Cruz en la que probablemente fue su última estancia en Galicia antes de morir.

Defensora de los desfavorecidos, de los derechos humanos y convencida feminista, Piñón tuvo la vocación de escribir desde niña y reconocía que el hecho de ser descendiente de inmigrantes gallegos y haberse interesado por la cultura de Galicia, España y Portugal había influido en su formación literaria. “El hecho de ser de una familia emigrante que atravesó el Atlántico me dio también una dimensión atlántica y me abrió la puerta de todas las civilizaciones. Y no era por ser gallega, sino por ser peninsular, iberoamericana”, decía.

Su amistad con la editora Carmen Balcells

Su estrecha amistad con la editora catalana Carmen Balcells, personaje clave para los escritores del llamado “boom latinoamericano”, la acercó a ese movimiento y la convirtió en la más iberoamericana de las autoras brasileñas.

Según relata en su obituario Carlos A. Moreno, corresponsal de Efe en Río de Janeiro, Nélida Piñón tuvo que escribir a mano, por primera vez en su vida, su última novela, “Un día llegaré a Sagres”. La visión ya le fallaba y tenía su brazo inmovilizado por una fractura que le impedía usar el ordenador. Ayer muchos de sus amigos y lectores dejaron escapar “Una furtiva lágrima”, el título del diario que publicó en 2019 entre la literatura y la vida.