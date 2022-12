Lo que hay tras los rumores del “virus del camello” de Catar

Muchas veces los rumores se propagan con mayor facilidad que los virus. El brote de enfermedad respiratoria que ha afectado a varios jugadores de la selección francesa de fútbol en el Mundial de Catar, cuya final disputa hoy este combinado frente a Argentina, ha sido vinculado por algunos medios de comunicación de Oriente Medio al “virus del camello”, denominación vulgar del coronavirus del MERS, cuya letalidad ronda el 35 por ciento.

Sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial, y los virólogos y epidemiólogos se muestran escépticos ante esa posibilidad. Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe sobre este brote y las implicacones del virus MERS-CoV, aparecido hace una década:

¿Qué virus ha afectado a los jugadores de Francia?

No se sabe. “Desgraciadamente, en ninguno de los casos de posibles infecciones se está haciendo un diagnóstico para saber si esas infecciones son por MERS-CoV o no y, por tanto, no se puede culpar con certeza al MERS-CoV (‘virus del camello’) de estos casos”, ha dicho Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología. En declaraciones al Science Media Centre (SMC), esta experta lamenta que no se hayan realizado pruebas PCR para determinar si el patógeno es este coronavirus, que causa una enfermedad más grave que su “primo”, el coronavirus del COVID. Juan E. Echevarría, investigador del Centro Nacional de Microbiología, considera que “lo más probable es que se trate de infecciones respiratorias por otros virus más convencionales”, apunta a SMC. “El contagio de persona a persona es poco frecuente, en comparación con el COVID-19 u otros virus. Debería confirmarse por PCR”, recalca el virólogo Javier Cantón, experto en este y otros coronavirus.

¿Qué es el MERS?

Es el más grave de los tres coronavirus que producen enfermedad respiratoria severa en humanos, junto al SARS-CoV-2, aparecido en 2019, y el SARS, surgido en 2002. MERS son las siglas en inglés de “síndrome respiratorio de Oriente Medio”, ya que tiene su origen en esta región del mundo. Se detectó por primera vez en humanos en abril de 2019, en Arabia Saudí, y tiene una letalidad observada del 35 por ciento, según datos de la OMS, aunque los científicos consideran que este índice –porcentaje de pacientes que mueren respecto a las infecciones– podría ser en realidad más bajo por la infradetección de casos leves o asintomáticos. Hasta ahora ha causado 894 muertes.

¿Cuáles son los síntomas?

Son similares a los del COVID y otras enfermedades respiratorias agudas: fiebre, tos y dificultad para respirar. Algunas personas experimentan también diarrea, náuseas y vómitos. En los casos más graves puede producir neumonía y fallo renal. La mayoría de las personas fallecidas tenían patologías de base que debilitaban su sistema inmunitario, como diabetes, cáncer o enfermedad crónica de corazón, pulmón o riñones, según la información que figura en la página web de los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

¿Cuánta población y países se han visto afectados?

Según el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), con datos hasta el 5 de diciembre, desde 2012 se han detectado más de 2.600 casos del coronavirus del MERS en 27 países. En Europa, ocho países han informado de casos confirmados, todos con conexiones directas o indirectas con Oriente Medio. En España no ha sido detectado hasta el momento ningún caso.

¿Por qué el riesgo es mayor en los países de Oriente Medio?

El MERS es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de animales a personas. El animal reservorio del virus del MERS es el dromedario y otros camélidos. Se estima que más del 98% de los camellos de Catar tienen el virus. Otros países de Oriente Medio, como Arabia Saudí, registran tasas similares. Los camellos portan el virus y pueden transmitirlo, pero, al igual que ocurre con los murciélagos de ciertas zonas de China y otros países asiáticos y otros coronavirus, no padecen la enfermedad. La mayoría de los casos de MERS-CoV se siguen notificando en Oriente Medio. Desde principios de este año y hasta el 5 de diciembre se han notificado seis en Arabia Saudí (3), Catar (2) y Omán (1), incluida una muerte. Todos menos uno informaron de contacto con camellos. Antes de estos, los casos más recientes reportados en Catar fueron en 2019 y 2020.

¿Cómo se transmite el coronavirus del MERS?

La fuente del virus sigue siendo desconocida, pero el patrón de transmisión y los estudios virológicos apuntan a los dromedarios en el Oriente Medio, donde este virus es endémico, como un reservorio desde el cual los humanos se infectan esporádicamente a través de transmisión zoonótica. “A día de hoy, la transmisión de MERS-CoV entre personas no es muy eficiente, salvo que sean personas muy vulnerables –explica Sonia Zúñiga–, pero la transmisión es más eficiente de camellos a humanos, y por ello la OMS recomendaba tener cuidado con este tipo de contacto de riesgo”. Jacob Lorenzo-Morales, profesor de Parasitología y director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, confirma que en los brotes registrados hasta la fecha “siempre se ha informado que el inicio de las cadenas de transmisión ha empezado por contacto directo con dromedarios, y los pacientes infectados mostraron a continuación síntomas compatibles con MERS”, declara al SMC.

¿Podría este virus desencadenar una pandemia?

Un artículo de 8 expertos publicado el pasado martes en la revista médica “The Lancet” advierte que “la Copa Mundial Qatar 2022 y los campeonatos de concursos de camellos aumentan el riesgo de transmisión y propagación mundial del MERS-CoV”. Los científicos recuerdan que estos días confluyen en Catar miles de visitantes del Mundial y el concurso de belleza de camellos del Camel Mzayen Club, así como carreras y recorridos turísticos con estos animales. En Catar, además, se consumen lácteos derivados del camello, lo que aumenta también el riesgo de infección. Otro peligro añadido, apunta la viróloga Sonia Zúñiga, es la coinfección de MERS-CoV y SARS-CoV-2: “Podría causar una enfermedad mucho más severa, como se ha determinado en los pocos casos de coinfección por estos dos coronavirus descritos durante la pandemia”, advierte la viróloga. Hay también posibilidad de recombinación entre ambos virus.

¿Ha habido brotes graves de MERS fuera de Oriente Medio?

Sí. El más notable fue el de 2015 en Corea del Sur. Un coreano visitó cuatro países de Oriente Medio y se sintió enfermo al regresar a Seúl. Mientras esperaba en urgencias de un hospital abarrotado, la infección se propagó a otras personas, y los eventos de superpropagación de MERS-CoV posteriores –producidos probablemente por aerosoles– dieron como resultado 184 infecciones con 36 muertes.

¿Qué medidas se toman contra este coronavirus?

Australia y Reino Unido emitieron avisos sanitarios para los aficionados de esos países que acudieron al Mundial de Catar. El Ministerio de Sanidad de España tiene en su web una serie de recomendaciones que datan de 2018, y que incluyen taparse la boca al toser o estornudar, lavarse las manos, usar mascarilla en lugares concurridos y evitar el contacto con personas sintomáticas. En España y otros países se investiga para inmunizar a los animales, y Sonia Zúñiga y Luis Enjuanes, entre otros, investigaron un prototipo de vacuna contra el MERS que sirve como precedente de la vacuna nasal que el laboratorio de Enjuanes proyecta contra el COVID.