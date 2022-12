Vai de comadres

Dentro das propostas para ser elixida como Palabra do Ano 2022 atópase a palabra comadre, que aspira ó nomeamento xunto as voces autoestima, candorca, ecocidio, inflación e resiliencia. A iniciativa, promovida pola Real Academia Galega e a Fundación Barrié, concluíu a fase de recollida das propostas coa escolla destes seis vocábulos, que conectan con temas de actualidade e preocupación social dos últimos doce meses. O vindeiro 25 de decembro o público poderá votar pola súa opción favorita a través do Portal das Palabras, o proxecto que impulsan as dúas institucións para a difusión do léxico galego.

Dentro das opcións, a proposta de comadre para palabra do ano naceu trala iniciativa “dun grupo que tece redes na escrita”, ó que se lle deu por auto chamarse “Comadres das letras”, explica Eva Teixeiro, unha das integrantes do grupo. “Aínda que a unha de nós lle saíu a palabra da boca para propoñela, o certo é que había unha sensibilidade, xurdiu de xeito colectivo porque sentiámonos moi identificadas con ese termo”, engade.

O grupo de “Comadres das letras” está vencellado a un par de obradoiros de escrita, en Santiago de Compostela. “A palabra comadre para nós tiña un significado moi interesante que saíu de xeito espontáneo. Foi como o nome que tiña que ser porque é unha palabra que está vencellada á tradición, é unha palabra moi nosa, aínda que coincida co termo en castelán, pero ó mesmo tempo esa palabra segue viva, porque actualizou o seu significado, ampliouno, adaptouse ós tempos”, subliña Teixeiro.

Segundo a nota da Real Academia Galega, “comadre” é unha voz popular para falar de sororidade. “Alén de indicar parentesco, o significado recollido no Dicionario da RAG, é tamén frecuente empregar esta palabra para se referir á veciña e á amiga e evocar as relacións de apoio entre as mulleres. Hoxe, de feito, esta voz popular reivindícase como un xeito de designar aquelas que tecen redes de sororidade en pleno s. XXI”, di a nota.

Así, Teixeiro festexa que se teña en conta esta definición, ademais da xa tradicional “madriña dunha persoa con relación ao padriño ou aos pais desta”; ou a acepción de “nai dunha persoa con relación ao padriño ou á madriña desta”, que se recollen no diccionario da RAG.

Outras veces tamén se refire á comadre no sentido de “parteira”, aínda que agora o significado da palabra vai máis alá. “Agora se emprega, sobre todo, para facer referencia a mulleres que teñen unha relación forte, de correspondencia afectiva, pero tamén de apoio mutuo, de tecer redes”, indica Teixeiro: “Eu mesma non son nai, nin teño afillados nin afilladas específicos pero si teño comadres e xa empregaba ese termo con outras mulleres coas que tiña unha relación moi específica. É algo que, cos anos, cobra un valor”.

Esa capacidade de irse adaptando ós tempos é “moi interesante”, porque é un termo “vencellado á colectividade”. “En Galicia, en concreto, durante moitas épocas os homes emigraban e as mulleres quedaban soas e saían adiante porque tamén había outra (ou outras) muller que lle servía de apoio”, prosigue.

Toda esta argumentación foi aportada polo grupo á hora de presentar a súa proposta. “Todas temos unha procedencia xeográfica bastante dispersa; eu mesma son de Lugo, e todas coñeciamos ese outro uso da palabra que ía máis aló da madriña específica e se refería a persoas coas que se establecía unha solidariedade”, recalca.

A idea é que esta definición se inclúa tamén no dicionario. “É curioso porque cando vimos a listaxe das palabras propostas, na súa definición xa consta esa idea nosa, que tamén se remitiu á Real Academia Galega no seu momento, porque realmente queríamos que mudase esa definición. No Portal das Palabras, á hora de votar polo vocábulo, xa aparece ese termo específico”. Un paso importante. “Para nós xa foi un logro que tamén nos deu a entender que as cousas se poden mudar, non é tan difícil como parece conseguir pequenos cambios, soamente hai que dar o paso”, destaca.

“Sen desmerecer a ningunha das outras propostas, xa que está claro que todas teñen un sentido, que detrás hai dunha serie de persoas que teñen unhas preocupacións importantes e que as quixeron materializar na palabra que escolleron, quizais nós escollemos unha palabra en positivo”, afirma Eva Teixeiro, que destaca que este é o primeiro ano que lanzan una proposta deste tipo. A votación telemática para elixir ó termo que substituirá ó vocábulo “tanxugueiras” (gañador en 2021) permanecerá aberta ata as 23.59 horas do 25 de decembro.

Tecendo redes de apoio mutuo