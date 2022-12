Muy pocos pueden presumir a estas alturas del año de no haber caído bajo los efectos de un catarro o un resfriado, por muy leve que sea. Si no es así, estás de enhorabuena. Y si ya los has sufrido o quieres mantenerte sano, lo mejor para evitar el reposo y los medicamentos, es seguir estos remedios caseros que ahuyentarán los mocos y dolores de cabeza.

Usa miel contra la tos La miel es un complemento versátil para tu alimentación que ayudará a paliar la tos y el dolor de garganta. Basta con mezclarla con el té con solo una cucharada o untando una tostada de pan. Al té puedes añadir limón y hacer gárgaras para aliviar la garganta. Contra el mito extendido, no la mezcles con leche, ya que la mucosidad aumenta con los lácteos. El chocolate viene bien Un estudio del Department of Thoracic Medicine del Imperial College de Londres trae buenas noticias para los amantes del chocolate. Uno de los componentes del cacao es la teobromina, que combate los síntomas del resfriado de forma similar a como lo hace la codeína. Ajo contra las infecciones El ajo cuenta con propiedades antisépticas, por lo que es una buena defensa contra las infecciones y virus como la gripe. Utilízalo a menudo, en ensaladas u otras comidas. También puede beberse, mezclándolo con miel y limón después de picarlo fino. Ingerir muchos líquidos Contra los resfriados, la Asociación Española para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) aconseja guardar reposo, beber líquidos en abundancia y mantener una alimentación rica en frutas y verduras. Sopa No solo hidratan, sino que ayudan a mantener la temperatura corporal adecuada. El caldo de pollo tiene propiedades antinflamatorias y ayuda a combatir las infecciones del tracto respiratorio. Cuantos más vegetales incluya la sopa, más efectiva será.