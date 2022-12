China, entre el alivio y la incertidumbre

El fin de la política de “COVID cero” en China ha provocado sentimientos encontrados entre sus ciudadanos y residentes, desde el alivio por el relajamiento de las restricciones más severas a la incertidumbre de saber qué va a pasar si se produce una ola de contagios.

En la potencia asiática han pasado de las cuarentenas obligatorias, las pruebas PCR casi diarias y el rastreo de casos a poder desplazarse con total libertad entre regiones o provincias, aunque, sin duda, la medida más aplaudida ha sido la de que los positivos asintomáticos o con síntomas leves podrán aislarse en sus casas en lugar de tener que hacerlo en los centros de aislamiento que el gobierno chino había habilitado para tal fin. Además, un positivo en un hogar no podrá desembocar en el confinamiento de todo un edificio, vecindario o barrio.

Estas medidas llegan, además, tras una ola de protestas sin precedentes contra el régimen chino en diversas partes del país tras la muerte de diez personas en un edificio aparentemente confinado en Urumqi (noroeste), con consignas como “no quiero PCR, quiero comer” o “devolvedme mi libertad”.

“Estoy esperando la primera ola. Se acabó el “COVID cero”, que consistía en impedir que el virus se propagase, pero ahora ya no lo van a hacer”, apunta una viguesa afincada en China. “No es necesaria la PCR ni nada y, si tienes virus, te encierras en casa. Además, no van a rastrear los casos”, anuncia. Para ella, la primera reacción al conocer esta nueva batería de medidas fue “de alegría”; pero, pasados unos días, surgen las dudas: “Mi temor es que vamos a tener una ola y yo vivo en una ciudad de 20.000 millones de habitantes, ¿qué va a pasar? Si hay una ola, ¿habrá medicamentos para todos, qué pasará con los hospitales, que ya en un día normal están colapsados?”, se pregunta la viguesa, que afirma que “quien viene del extranjero, aunque venga con una PCR negativa, tiene que hacer cinco días de cuarentena en un hotel y 3 más en su casa, mientras que yo, que estoy dentro, si tengo síntomas me haré el test si quiero y no tengo que informar a nadie”.

China se prepara para la previsible avalancha de contagios aumentando los espacios en los centros de salud para tratar pacientes con fiebre al tiempo que repone medicamentos ante el aumento de casos. Numerosas ciudades han cerrado las cabinas de toma de muestras de PCR casi en su totalidad, ya que ahora las pruebas son de carácter voluntario (los ciudadanos están tratando de adquirir los test para hacérselos en casa y ya se constata que en algunas zonas empieza a complicarse el suministro), por lo que ya no hay estadísticas oficiales de casos.

Por su parte, la prensa oficial ha comenzado a minimizar el riesgo de la variante ómicron a través de numerosos artículos y entrevistas a expertos, un giro de argumento que acompaña a la relajación de las restricciones más duras. Las autoridades ya han afirmado que se dan las “condiciones” para que el país “ajuste” sus medidas en esta “nueva situación” en la que el virus provoca menos muertes, aunque también han anunciado un plan para acelerar la vacunación de los ancianos, uno de los grupos más reticentes a inocularse.

“Antes para coger un tren te pedían una PCR y el código salud, pero ahora no te piden nada”, dice Brais Mahia, natural de Oleiros y que reside en Zhangjiagang, en la provincia de Jiangsu, al oeste, en la costa del mar Amarillo. Allí ejerce como entrenador en las categorías inferiores (sub 18 y sub 10) del Bei Bei FC.

“Las restricciones eran como matar moscas a cañonazos” Brais Mahia - Reside en Zhangjiagang

La semana pasada, Mahia viajó a Shanghai y pudo experimentar de primera mano cómo de laxas se habían vuelto las medidas que estaban vigentes hasta entonces. “En un hotel antes te pedían mil códigos, el de viaje, el de salud..., y ahora ya no te piden nada”, destaca.

“La sensación es que ahora estamos empezando con la pandemia. Ahora vamos a saber qué es contagiarse, lo que es tener el virus. Antes ha sido una minimísima parte de la población la que se ha contagiado”, dice la viguesa residente en el país asiático. “Antes (con la política de “COVID cero”) la posibilidad de contagiarse era ínfima, pero ahora nos están diciendo que nos vamos a contagiar pero que, con la variante ómicron, la posibilidad de tener una enfermedad grave se da en un porcentaje muy bajo, y nos están preparando para ello. Estamos ahora en el punto en el que se estaba en España en la cuarta ola”, afirma. Curiosamente, pese a no ser obligatorio, ahora usan las mascarillas para todo. “No existen normas y no hay obligación de usarla, pero todo el mundo la lleva. Gente que antes no veía con mascarilla ahora la lleva, y pantalla facial también”, añade.

Mahia, que llegó a China en 2019, se encontraba celebrando el Año Nuevo chino en Filipinas cuando estalló la pandemia. Por aquel entonces residía en Kunming, capital de la provincia de Yunnan. “Me llamaron para pedirme que no volviera, así que alargué un mes más mis vacaciones”, cuenta. Cuando se disponía a coger el avión de regreso fue cuando “se cayó el mundo entero” y tuvo que volver a posponer su vuelta. Pasaron seis meses antes de que pudiera volver a China: “Desde el consulado me ofrecieron irme a España, pero preferí quedarme en Filipinas”. Una vez en China, “todo estaba normal”, asegura. “Desde abril de 2020 hasta abril de 2022 hicimos una vida pre COVID, totalmente normal. No te pedían nada, solo para entrar en los edificios públicos o en algún centro comercial muy grande tenías que enseñar un código de salud”, prosigue. Pero todo cambió con la llegada de ómicron. “Empezaron a endurecer las medidas y a exigir otra vez los códigos de salud”, dice Mahia, que asegura no conocer “a nadie que haya tenido el virus”: “Las restricciones eran como matar moscas a cañonazos. Mi ciudad es pequeña, de un millón de habitantes, y nunca llegó a haber ningún caso; pero con un positivo en la ciudad de al lado estuvo todo cerrado durante dos meses”, subraya.

“Las autoridades locales tienen mucho poder y dictaban estas normas por miedo a que se descontrolase todo; los comités de barrio llegaban y te encerraban, literalmente, con candados”, afirma. “A cambio, dentro de tu ciudad hacías vida normal”.

“Yo me he vacunado con las tres dosis y estoy tranquila, pero lo que no sé es qué medicinas tengo que tomar si me contagio”, dice la gallega, que considera esta primera batería de medidas como una manera de ir dando pasos, de avanzar.

En cuanto a la vacunación, afirma que “no ha sido como en España; aquí desde que salió ha estado disponible y la gente se vacunó cuando quiso. Por lo que han dicho, parece que entre los mayores de 80 solo el 40 por ciento tiene la segunda dosis. “¿Si no hay virus, ¿para qué me voy a vacunar?”, pensaban. Muchos se pusieron la primera pero luego, pasaron. Tampoco hubo una política para incentivar a la gente porque, hasta ahora, la política anti COVID consistió en la estrategia de “COVID cero”. Una política que ya es historia.