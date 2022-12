Os recentes gañadores do Martín Códax na categoría de músicas urbanas este ano, os vigueses Rebeliom do Inframundo, anuncian novo disco, “Amor ou barbarie”, para febreiro e primeiras actuacións. É o retorno con material novo desta banda galega destacada

“Esparta” foi o título elixido polo grupo (Nervo, Malvares de Moscoso, Frank e Dj Pol) para o seu primeiro single presentación, producido outra vez polo canario Malakkor.

O vídeo (elaborado por Retina Visual) pode verse xa no YouTube e presenta un combate nun lugar urbano –parte foi rodado no polígono industrial O Rebullón– para oír nun momento os seguintes versos: “Que se ‘chutem’ ‘cianuro/ Conjuro a luz no escuro/ ‘Susurros’ pedem ser puro/ Um Banksy em cada muro”.

En canto ás actuacións, o 18 de marzo actuarán no Paral lel 62 de Barcelona; o 22 de abril ás 21.30 horas na Master Club de Vigo e o 6 de maio na Malatesta de Compostela, á mesma hora.

O novo cedé será o terceiro desta banda combativa que canta en galego despois de “Ilegal” e “Lume e rebeliom”.