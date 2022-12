Otro año más, Ceos Galegos nos invita a viajar por las estrellas. El proyecto de divulgación científica edita, por sexta vez consecutiva, su calendario con los paisajes nocturnos más evocadores.

El almanaque, en formato mural de 50 centímetros de ancho, nos permite transitar el 2023 al cobijo de la bóveda celeste sobre Galicia a través de 14 hipnóticas instantáneas. Siete profesionales, que “figuran entre los mejores especialistas en fotografía nocturna y astronómica”, firman las magnéticas imágenes que ilustran la publicación.

Así, el viaje de 2023 comienza atravesando la “furna” de la playa de Osmo, en Ponteceso. La fotografía de O’Fins retrata una abrumadora noche en la que reinan la Vía Láctea y estrellas como Antares, Altair y Rosalía de Castro. Como contraportada, otra evocadora imagen que cambia la costa por la montaña: el rastro de los orbes sobre el torrente de agua que pone en marcha los Muíños do Folón e do Picón, en O Rosal, captado por Borja Rial. Por primera vez se incluye una imagen en vertical que se expande por dos páginas.

Este viaje estelar nos depara paradas en: la capilla de la Virxe do Porto de Meirás, en Valdoviño (imagen de Soraya Sampedro Bores que ilustra enero); las nebulosas de la Mosca, de la Araña, de los Cágados y de la Estrella Llameante… retratadas desde Ares (Nicolás Sisto López, febrero); la Cidade da Cultura, en Santiago (Aleixandrus, marzo); el mirador de Pena do Castelo en Doade (Amiek, abril); la playa de As Catedrais o Augas Santas, en Ribadeo (por Borja Rial, mayo); la isla de Cortegada y Carril bajo los rayos crepusculares (Aleixandrus, junio); la ensenada de Touriñán, en Muxía (O’Fins, julio); el sol visto desde Ourense (Francisco José Fernández Gómez, agosto); el embalse de Vilasouto, en O Incio (José Camilo López Pérez, septiembre); la Praza de Fefiñáns, en Cambados, bajo un halo solar (Julián D. Martínez, octubre); el Monte Seixo, en A Lama (Kikeflash, noviembre); y las torres Hejduk de la Cidade da Cultura, en Santiago (Soraya Sampedro Bores, diciembre)

Cada lámina se acompaña de un texto descriptivo escrito por el físico Jorge Mira y de una poesía compuesta por Estíbaliz Espinosa (o de otro autor seleccionado por ella).

En 90 librerías y la tienda online

El calendario, tanto de 2023 como de años anteriores, se puede adquirir a través de la web del proyecto de divulgación científica. En su tienda online aparecen además otras posibilidades como almanaques de mesa o "astropostales", con las fotografías que ilustran cada mes.

Además, la red de puntos de venta ha aumentado notablemente desde su nacimiento, en 2017. “Pasamos de 20 librarías o primeiro ano ás 90 de agora, a base de moita visita e moito traballo”, explica su editor, el físico Dosi Veiga.

Los calendarios en formato mural no han variado su precio en seis años, a pesar del notable aumento de costes. Cada unidad son 20 euros. Por su parte, la versión para mesa no llega a los ocho euros.

Ceos Galegos es básicamente un “producto de cultura transversal” que nace por amor al arte, a la ciencia y a la literatura, ya que lo recaudado con las ventas solo permite financiar los gastos derivados de la elaboración del calendario (diseñador, imprenta, derechos de autor…) y mantener activos su web y redes sociales.

Proteger los cielos estrellados

El físico Dosi Veiga ideó Ceos Galegos en 2017 como una fórmula de divulgación científica donde la fotografía toma la palabra. A partir de las imágenes más espectaculares de la bóveda celeste sobre Galicia aborda disciplinas como la astronomía, la geología, la física… Además, otro objetivo es concienciar sobre la protección de los cielos nocturnos frente a la contaminación lumínica.

A este respecto, Dosi Veiga sí aprecia que “en xeral, o público é máis consciente da existencia da contaminación luminosa como problema”, aunque todavía de forma “algo abstracta”. “Aínda non somos de todo conscientes das implicacións que está a ter na saúde, non digamos tamén no resto da fauna coa que compartimos planeta”, lamenta el físico.

