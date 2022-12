Participar en el rodaje profesional de la histórica marca de Turrones Picó es con lo que se han encontrado, de repente, cinco alumnos de entre 5 y 9 años que se han convertido en los protagonistas del spot que arrasa esta Navidad. Son escolares amateurs de Valencia, Cádiz, Murcia y Málaga y están triunfando en redes sociales. ¿Cómo? Con su actuación en el villancico 'Trátame bien', un canto para salvar a las abejas cuyo videoclip se ha compartido más de 600 veces en redes sociales y acumula más de un millón de reproducciones en solo una semana.

400 colegios y más de 86.000 niños y niñas de toda España. Las voces escogidas surgen del casting nacional de la segunda edición del concurso escolar de villancicos organizado por Turrones Picó y la Fundación Amigos de las Abejas. El premio para los cinco solistas ganadores del concurso ha consistido en participar en la grabación de este emotivo villancico mientras que los colegios galardonados han recibido más de 6.500 euros para invertir en necesidades del centro.

Quiénes son los artistas elegidos

Quienes están conquistando al público, esos pequeños artistas, son:

Martina Ballester, del Aula Musical Divisi de Valencia.

Valentina López, del colegio Puertoblanco Montecalpe de Algeciras (Cádiz).

Sophia Moreno, del colegio José Marín de Cieza (Murcia).

Candela Ruiz, del colegio Maestro Jesús García de Lorquí (Murcia).

Mario Gómez del CEIP Los Morales de Málaga.

El compromiso de Turrones Picó con el medio ambiente y con las abejas, considerado por el Earthwatch Institute de Londres como el ser vivo más importante del planeta, ha sido tremendamente aplaudido en redes sociales.

Los usuarios agradecen a la firma jijonenca de turrones esta iniciativa, señalan que el anuncio y el mensaje “es precioso, bonito y maravilloso”, que es una gran idea que los pequeños artistas quieran proteger a “esos pequeños bichillos tan importantes y olvidados” y que es “un anuncio entrañable y muy emocionante”.

La miel, las abejas y Turrones Picó

La letra del spot, creado por la agencia Siberia, nos hace reflexionar sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad y pone el foco en el decisivo papel que juegan las abejas.

La responsable de Calidad de Turrones Picó, Ana Picó, ha señalado que “algo está cambiando cuando más de 86.000 niños y niñas han participado en nuestro segundo concurso nacional de villancicos para salvar a las abejas. Para nosotros es muy satisfactorio ver cómo se han implicado los escolares de toda España y es un orgullo poder aportar nuestro granito de arena a dar a conocer lo importante que son las abejas, la preocupante situación en la que se encuentran y concienciar sobre la necesidad de cuidar el entorno”.

La responsable de Calidad de Turrones Picó ha recordado que “siete de cada diez alimentos dependen de las abejas y, entre ellos, está el turrón. Gracias a ellas podemos disfrutar del producto más emblemático de estas fechas. Sin abejas no habría miel, sin miel no existiría el turrón y sin turrón, no tendríamos Navidad”.

La Navidad son los turrones de Jijona y Alicante

Turrones Picó lleva más de 100 años fabricando emociones y preocupándose por tener un mundo mejor. La maza de Picó comenzó a partir almendras a partir de la década de los años 20 cuando Antonio Picó Mira abrió el primer obrador en pleno centro de Jijona, la cuna mundial del turrón.

Desde aquel momento, esta firma centenaria ha ido creciendo hasta convertirse en una gran firma con presencia en más de 15 países y un referente de calidad que está garantizada por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante.

Su proceso de elaboración está ligado a la tradición, mantiene esa esencia artesana que distingue a esta marca centenaria, cuida cada detalle y cuenta con una línea propia de producción para realizar la selección y el repelado de la almendra, algo que marca la diferencia con el resto de fabricantes.

Sus turrones más emblemáticos son los de Jijona y Alicante, con Indicación Geográfica Protegida, y entre todos ellos destaca el de calidad suprema, con su característico envase blanco que distingue a la marca desde hace 40 años, los denominados ‘Artesanos’ que se venden en envases transparentes o cajitas de madera o los de ‘Alta selección’, hechos con un mayor porcentaje de almendra y un proceso de elaboración más lento y reposado.

Beneficios para la salud

Dentro del mundo del dulce, el turrón es el que tiene unas propiedades más saludables. Es un producto cien por cien natural que contiene entre un 60 y 70 por ciento de almendra que destaca por sus beneficios para fortalecer huesos, el cabello y la piel así como por ser bueno para el corazón y regular el colesterol.

Además, es rico en vitaminas A, B y E y fuente de minerales como el fósforo y potasio.