No 2014 triunfou por razóns obvias a palabra corrupción. E o pasado ano, arrasou por motivos musicais tanxugueiras, o nome co que se bautizou o celebérrimo trío de pandereteiras que levou o voto do público no Benidorm Fest e que —como todo o mundo sabe agora— é unha alteración da forma etimolóxica teixugueira, un topónimo común en Galicia que sinala os lugares onde hai teixugos. Pero que termo subirá neste 2022 ao podio da Palabra do Ano?

Unha vez rematada a fase de suxestións, a Real Academia Galega e a Fundación Barrié vén de presentar as finalistas: autoestima, candorca, comadre, ecocidio, inflación e resiliencia, e entre elas poderase elixir en portaldaspalabras.gal até as 23.59 horas do vindeiro 25 de decembro. A lingua como espello Esta batería de palabras “conectan dun xeito ou doutro con temas de actualidade e preocupación social dos últimos doce meses” apunta a RAG. Os últimos tempos reflíctense na “lingua como espello”: explican a Real Academia e a Fundación Barrié que “neste 2022 a pegada psicolóxica da pandemia propiciou que medrase a conversa política e social sobre a necesidade de prestarlle á saúde mental a atención que merece.” Así apareceu con máis frecuencia a palabra autoestima, "como calidade da persoa que se valora a si mesma positivamente ou como valor que pode reivindicarse como sociedade”. Tamén reaparece resiliencia, xa finalista en 2021: “Capacidade de adaptación e recuperación fronte a unha situación adversa”, antes pola pandemia agora pola resistencia ucraína. A preocupación polo futuro ambiental do planeta amósase en ecocidio (“exterminio deliberado dun ecosistema”). Como voz popular, comadre "fala de sororidade”, xa que alén do parentesco “evoca relacións de apoio entre mulleres”. O impacto económico chega coa palabra inflación, como "suba xeneralizada dos prezos”. E por último, temos a candorca, "da especie dos delfínidos que amosa os cada vez máis frecuentes avistamentos de cetáceos”.