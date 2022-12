Bajo el prisma de la diversidad

La Asociación Pro Colexio de Pedagoxía e Psicopedagoxía de Galicia (APCOPEGAL) organiza hoy, a partir de las 16.00 horas, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago su primer evento, que tiene por título “Pedagoxía, Piscopedagoxía e Inclusión!”. Dicho evento tiene como objetivo compartir reflexiones y promover valores en línea con la inclusión efectiva. De este modo, se proyectará el documental “Quererla es crearla”, de Cecilia Barriga, y, a continuación, empezará la mesa redonda “A inclusión no século XXI”, donde participarán integrantes del gabinete psicopedagógico Positivando, Aspanaex, Cogami y también Paula Varela, estudiante de Pedagogía con discapacidad visual.

Varela, afincada en Vigo, tiene discapacidad reconocida desde hace unos cinco años, a causa de un glaucoma congénito. El proceso natural de la enfermedad hizo que con 35 años perdiera la visión casi por completo: “Ahora tengo un resto visual, pero no es funcional”, explica Varela, que está afiliada a la ONCE. Pero su pérdida de visión no ha frenado sus sueños. De hecho, decidió estudiar Pedagogía. “A mí la educación me encanta, me gustó desde siempre, y di el paso para cuidarla, para quererla y para aportar cosas que puedan ayudar a resolver los problemas que se dan en su seno”, dice.

En el año 2001 se diplomó en Educación Social, también en la USC, y trabajó en Cataluña hasta 2008 “en dos ámbitos concretos: en menores, tanto en protección como en medidas judiciales; y en adicciones, tanto en comunidades terapéuticas como en unidades de calle”, explica. Después regresó a Galicia, done estuvo en protección de menores hasta que llegó la discapacidad.

Y, con ella, un nuevo reto en su vida. “Ahí está el estímulo, yo creo que para las personas que nos dedicamos a la educación y a la pedagogía los problemas se convierten en retos”, afirma.

Tras empezar la carrera en la UNED, ahora asiste de forma presencial en Santiago, hasta donde se desplaza desde Vigo. “Me levanto a las seis para coger el Vitrasa de las siete y, luego, el tren de las ocho”, relata. Llega a Santiago a las nueve menos cuarto y, tras coger el autobús urbano en la ciudad compostelana, llega a la facultad a las 9.30, “con la clase ya empezada”. “La UNED está muy bien y tienen una atención estupenda, pero para el tipo de carrera que estoy estudiando te aporta mucho más hacerla de forma presencial, para poder consultar con los profesores, la dialéctica...”, prosigue.

En cuanto al material didáctico, apunta que “lo vamos adaptando”, los profesores “son muy accesibles y vamos abriendo camino”. En su clase, por ejemplo, ella es la única alumna con discapacidad visual, pero conoce a otra alumna con baja visión en su facultad y en Educación Social, a otra. “El porcentaje es bajo”, constata, al tiempo que considera importante visibilizar casos como el suyo para animar a más gente a dar el paso. “El mundo de la educación me gusta para estudiar, pero también como forma de vida me ha aportado muchísimo, porque, por ejemplo, en este contexto de hacer accesibles los recursos este es un aprendizaje experiencial”, asegura: “Además, el hecho de que vayamos de forma presencial ofrece también a la institución la oportunidad de dar pasos en la inclusión, crear los recursos y las buenas praxis. Ganamos todos”.

"Es parte de mi proyecto de vida, que parece que me ha cambiado con la discapacidad, pero realmente yo creo que es más continuidad que cambio"

“Hacer visible y reivindicar el espacio de la pedagogía dentro de la atención a las personas con discapacidad, con un espacio propio y con unas aportaciones muy importantes y multidisciplinares” son algunas de las motivaciones de su participación en la ponencia de hoy. “Debemos velar para que este campo específico de la pedagogía se desarrolle y tenga su peso. Además, APCOPEGAL ofrece un espacio propio desde un enclave profesional definido para mostrar a la sociedad esta profesión y para dialogar con otras profesiones y es un honor poder participar con ellos en este primer acto”, analiza Varela, que actualmente está en el segundo curso, tras la convalidación de las asignaturas de la UNED.

Varela es de Melide y tiene familia en Lugo, su “tierra madre”. “Después de vivir en Santiago, Barcelona o Ourense”, donde trabajaba hasta su pérdida de visión, decidió mudarse a Vigo: “Pensaba que con diversidad funcional Vigo sería una ciudad que me permitiría acceder a sus recursos sociales y culturales”.

En cuanto acabe la carrera, a Paula Varela le gustaría “seguir estudiando” y no descarta la investigación. “Es parte de mi proyecto de vida, que parece que me ha cambiado con la discapacidad, pero realmente yo creo que es más continuidad que cambio”, afirma. Aunque hay momentos duros y complicados, prefiere aferrarse a su máxima de que “salud es hacer cosas, vivir la realidad y tener autonomía personal” y apuesta por la “normalización”, viendo la vida desde la perspectiva de la diversidad.