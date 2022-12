MOU, un dos integrantes da banda galega Dios ke te crew e un dos máis sobranceiros artistas murais do país, regresa con material novo na súa carreira en solitario. É o seu terceiro traballo e leva por título “Hedra”, un EP (extended play) composto por seis temas cunha raíz de sons e letras para chegar á alma fóra das consignas da música comercial e no que destaca a arte visual de A.L.Crego.

“Chameino ‘Hedra’ porque reflicte o contido da música que fago agora e que capta varios estilos. Ademais é unha planta que é capaz de mimetizarse co medio e mesmo de superar os obstáculos. Parecíame interesante a similitude con esa planta e tamén me gustaba a fonética”, explica o santiagués.

O artista compostelán sinala que antes se centraba máis no soul e no funk “pero neste terceiro tirei para o jazz, triphop ou incluso newwave... cousas máis introspectivas por así dicilo”.

Escoitar “Hedra” non é un convite a choutar como nun directo de DKTC, senón unha manchea de sons para catar máis a modo sen afastarse do carreiro da delicatessen para os oídos e o cerebro.

Preguntámoslle por “Saudando a saudade” que abre o álbum: “Falei con Sokram para que escribira unha letra na que lle dera moita importancia á música. Tamén lle pedín non pasar dos 16 compases porque quería que neles contara a súa historia. Quería algo introspectivo e sacoume esas 16 barras, eses 16 compases, que reflicte moi ben o momento que están a vivir agora. Tamén teño a colaboración de Miguel González, músico espectacular de Susana Seivane no saxo, que fixo uns arranxos increíbles”.

Á hora de proseguir o paseo polo eido de “Hedra” eliximos como parada “Fume” onde chama a atención a voz feminina e a mensaxe de que a está a matar o sistema coa pegada de crítica social. “Esta é unha canción con High Paw, unha artista viguesa multidisciplinar que toca varios instrumentos e canta diferentes estilos desde o reggae ata o rap. En canto á música vou tirando á electrónica pero intento que sone todo o máis orgánico posible. A elección dos sintetizadores intento que tire hacia aí para darlle humanización e que non se noten tanto os aparellos”, detalla MOU.

O artista engade que “High Paw escribiu unha letra desde o punto de vista feminista, de como está oprimida por sistemas estruturais”.

No chanzo seguinte, fixámonos en “Flying”, unha instrumental moi jazzeira na que as escasas frases orais axudadas polo autotune coa voz de MOU as escoitamos como un convite a un colocón musical e ás ansias de liberdade. “Quería que fora algo abstracto”, recoñece.

Tamén hai espazo no EP para melodías máis trapeiras. O exemplo témolo con “O sonho” onde se cata ao amor e desamor. “Sempre intento guiar á xente que traballa comigo nos meus proxectos. E Saibran YIYi de Boyanka díxome que quería algo intimista pero non quería ofrecer algo raiado, propuxo facer algo de amor e quedou superguai. Non é tan orgánico como o resto pero ten aura do triphop, do downtempo, con toque do trap atmosférico”, confesa MOU.

“Hedra” lévanos ao tema máis electrónico con Dj Murdock (compañeiro de Dios ke te crew) con “Fóra de cobertura” onde chisca o ollo á mensaxe de Malandrómeda do seu primeiro disco para saír fóra das normas. “A canción propón saltar as premisas que che impoñen e Murdock fixo unha marabilla”, subliña.

O peche do disco vén con Jamas (DKTK). “O que lle propuxen é unha instrumental que é unha tormenta”, conclúe.