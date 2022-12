La batuta femenina de las rondallas

“Las rondallas son territorio de hombres. Siempre lo fue y siempre lo será. No sé si por miedo o por qué, hay pocas mujeres. Llevar a 98 personas y que te hagan caso es complicado. Tienes que ponerte un poco firme, pero la verdad es que se podían animar más”. Silvia Posada Carrera realiza esta reflexión. Este año solo hemos encontrado a tres mujeres directoras en los conjuntos de O Mosteiro de Pexegueiro, Tui; Santa Eulalia de Mos y Santiago de Parada, Nigrán; aunque en otras ocasiones Beade, Chaín y Vincios –entre otras– también tuvieron batuta femenina.

Conversamos con Posada en el campo da festa de Pexegueiro, Tui. El terreno que, a la llegada, parecía enorme, se torna pequeño en el ensayo de su rondalla. Silvia lleva 5 años dirigiendo este conjunto tudense. A los pocos minutos de ver al casi centenar de integrantes, cualquiera se da cuenta de la excelente conexión que hay, como si un aura de buena onda vaporizara el lugar.

Posada comenzó a los cinco años de edad a participar en estos conjuntos musicales, casi exclusivos del sur de Pontevedra y que preparan el repertorio sin voces principalmente para la Navidad con instrumentos variados, desfile y coreografía incluida de portadores de banderas (abanderados).

“Era muy pequeña cuando empecé. Antiguamente no había otra actividad. En Bembrive (Vigo), de donde yo soy, ensayaban en una cuadra de animales. Como a mí me gustaba mucho la fiesta, mi madre me llevó. Después, pasó la rondalla al centro cultural de la parroquia. Nací el 2 de enero así que desde la barriga de mi madre escuchaba la rondalla y lo llevo en la sangre”, comenta Posada.

Su hijo ha tomado el mismo camino. Con cuatro años de edad es el integrante más joven del grupo tudense. El más veterano cumplió los 79. Sobre el relevo generacional, reconoce que “es complicado. A la gente joven le cuesta, es más complicado que vengan los niños”.

Sin embargo hay excepciones. Irene Anta Pérez, de 19 años de edad, se estrena esta edición como directora en la Rondalla Santa Eulalia de Mos. “Llevo toda la vida en ella, desde los cuatro años. Toqué las castañuelas, fui abanderada y hasta toqué la gaita. El director, Dani, quería relevo y contó conmigo. Estoy muy agradecida. Fue emocionante. Que gente con la que llevo trabajando toda la vida me vea capaz de dirigir la rondalla es un orgullo”, confiesa esta estudiante universitaria en Compostela de Biotecnología.

Anta está a cargo de 80 personas: la más joven, con cinco años; el de mayor edad, con 70. En su caso, solo presentan instrumentos tradicionales con ensayos de dos horas semanales. “Es muy divertido, aunque es un compromiso. Mi objetivo este año es que suene limpio. Lo que me encanta es ir por los barrios, estar con los vecinos; es un ambiente muy guay. Este año no va a haber concurso aunque nosotros tocamos por gusto, no pagamos a nadie, intentamos que la gente disfrute”, resume.

Muy joven también, a punto de cumplir los 23 años, pero con más experiencia como directora localizamos a Antía Figueroa Vila, responsable de la Rondalla Santiago de Parada de Nigrán, donde comenzó en el cargo en 2019/2020.

“Llevo desde los tres años metida en las rondallas donde empezó mi madre. Soy de Valladares, Vigo, donde estuve muchos años en su agrupación; y también en la de Vincios, donde mi hermana fue directora. En Parada empecé con la caja de música”, explica una persona cuya familia está muy ligada a estos conjuntos. Una prima suya fue directora de la Rondalla de Chaín.

“Mi rondalla –detalla– es pequeña y la edad media es alta, unos 65 años. Es un hobby para ellos. Lo que quiero es enseñarles repertorio tradicional, varios instrumentos y que aprendan a tocar. Tengo una norma, venir con una sonrisa a divertirse. Es lo fundamental. En esta rondalla, no venimos a competir, solo hay diversión”, recalca

En su caso, cuenta con 45 rondalleiros (con instrumentos), a los que se suman músicos y abanderados para rondar los 70. “En Freixo, por ejemplo andan por los 80 rondalleiros”, añade.

En cuanto al escaso número de mujeres en la dirección de rondallas, detalla que “si gusta el trabajo de un director, lo normal es que quede varios años, por eso, la mayoría son hombres, porque llevan muchas ediciones. Después, hay otros que van de rondalla en rondalla, ahora dirigen una y después otra. También depende de los directores de rondalla, en quién confíen para que los continúen; y de las directivas de las agrupaciones culturales”.

En lo que hay mutismo absoluto en las tres directoras es en el repertorio, especialmente con las canciones contemporáneas. Podremos conocerlos el próximo día 18 en Vincios y Mos; y en enero el 8 en O Porriño y Vigo más el día 15 en el certamen de Ifevi, que este año no tendrá concurso.