Mañá luns unha baixa secundaria asociada á #borrascaEfrain coas súas frontes atravesará Galicia deixando

🌧️ 🌦️ con ⛈️ ocasionais

🌡️ en 📈, notable no caso do máximas

Vento do S e SW con intervalos fortes no litoral e refachos fortes na costa da Coruña pola mañá pic.twitter.com/dBMg6p4gAc