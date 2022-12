Fraga se sube a las tablas por su 100 aniversario

La dramaturga y poeta Esther Carrodeguas acaba, como quien dice, de aterrizar de la Feria del Libro de Fráncfort. Ahora, se encuentra en el Pazo de Mariñán, A Coruña, en una residencia artística en la que espera dar uno de los empujones definitivos a su nueva obra de teatro con Xavier Castiñeira –es decir, Butaca Zero– y que servirá para recordar para lo bueno y para lo malo a uno de los políticos gallegos más carismáticos de la historia: Manuel Fraga Iribarne (1912-1922).

Sí, Butaca Zero espera realizar una obra de teatro sobre Fraga aunque avisa que no será biográfica. Entonces, ¿cómo transitará por esta figura de la que se cumple el centenario de su nacimiento en Villalba, Lugo?

“Es difícil de explicar porque la pieza no está escrita aún. Se encuentra en pañales. Está avanzada la investigación. El título de ‘Iribarne’, su segundo apellido, es una manera de distanciarse, de hacer un personaje para entender la Transición y entender al propio Fraga”, explica Carrodeguas.

La dramaturga reconoce que “una hora y cuarto de obra es poco tiempo para abarcar una vida que fue larguísima. Será una pieza que reinterpretará a este personaje y otros de la Transición. Xavier y yo nacimos en 1979 y lo vemos como un personaje controvertido”.

Como resumen condensado, fue embajador en Londres; ministro de Información en la dictadura franquista –jefe de la censura y de las campañas de saneamiento publicitario del régimen, impulsor de la marca España en turismo y referente del autoritarismo–, redactor de la Constitución Española actual; fundador del partido de derecha Alianza Popular, que sería la madre del Partido Popular posterior; y presidente de la Xunta de Galicia por mayoría absoluta en tres comicios.

Para los más jóvenes, su figura será como una nebulosa lejana bajo cuya sombra y luz nacieron el CGAC o el Centro Dramático Galego, el Xacobeo (ojo, no el Año Santo), la propia Cidade da Cultura, y que bajo su gobierno el clientelismo y caciquismo siguieron enroscados al país.

“Es un personaje muy, muy complejo”, reconoce Esther Carrodeguas. “Ahí reside la dificultad de la pieza que difícilmente será panfletaria porque tiene tantas aristas que representa muy bien al mundo. Nosotras mismas no somos planas, no todo es blanco o negro. Siempre hay grises y en la vida de Fraga fue así por las épocas que vivió y decisiones que tomó incluso contradictarias consigo mismo. Como dramaturga no me gustan las cosas ni demasiado blancas ni demasiado negras”.

Para configurar esta obra que estrenarán el próximo año, la compañía celebró tres jornadas abiertas a colaboraciones a público y actores en Santiago; y sigue disponible para que personas que conocieron a Fraga compartan sus recuerdos (a través de iribarne@butacazero.net ) como el niño al que le rompió el cuaderno con su autógrafo.

Pero también ha hablado con la autora vasca Agurtzane Intxaurraga. “Tiene un trabajo bastante parecido al que planteamos para ‘Iribarne’. Hace creación colectiva en base a improvisaciones”, concluye Carrodeguas.