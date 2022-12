La soledad no deseada –la que uno no elige, la que viene impuesta– es una realidad. Incómoda, claro que sí. También motivo de preocupación porque azota, principalmente, a los más vulnerables. Aunque no sólo. El 16,5% de los jóvenes españoles dicen sentirse solos, una cifra que en el caso de la población en general se sitúa en el 10,9%, según un reciente estudio. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva meses trabajando en una estrategia nacional para combatir esta lacra. Desde el departamento que dirige Ione Belarra avanzan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se está diseñando con un alcance temporal de 2023 a 2030 y, entre sus objetivos, está reducir los niveles de soledad en las personas mayores y en situación de dependencia.

En abril de 2022, la Fundación ONCE -en colaboración con entidades como Cruz Roja, ONCE, Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado o Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social- presentaba el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), un espacio de intercambio de investigaciones que pretende conocer la dimensión del aislamiento involuntario en que viven muchas personas en España y aportar soluciones. Una de cada cuatro personas piensa que la soledad no deseada es uno de los principales problemas sociales a los que se enfrenta el país. Un informe de noviembre de este Observatorio concluye que una de cada cuatro personas piensa que la soledad no deseada es uno de los principales problemas sociales a los que se enfrenta el país. El 90% piensa que todos podemos sufrir soledad en algún momento de nuestra vida y el 70%, conoce a personas en su entorno que sufren aislamiento involuntario. Hay más datos preocupantes como que el 16,5% de los jóvenes dicen sentirse solos, una cifra que se sitúa en el 10,9%, si se habla de población general. La cifra cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta que el 12,5% de los jóvenes asegura no contar con nadie que les ayude cuando tienen problemas, algo que en el caso de la población en general le ocurre al 9 %. Por eso, el 82 % de los españoles considera que es tarea de todos luchar contra este mal y el 72,5 %, que debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones. El Imserso planea tener el borrador de la estrategia para el primer trimestre de 2023 y hacer una ronda consultiva con los órganos autonómicos y entidades a inicios de año.