Su documental “Esquece Monelos” cuenta con una nota de 7,8 en Filmin. La directora galaico-asturiana de cine Ángeles Huerta afronta ahora el reto de una película de ficción, un thriller rural y de época rodado en Galicia (O Xurés, en la frontera con Portugal) a partir de un relato de Méndez Ferrín. En él, Tamar Novas llega como maestro a una escuela del pasado siglo para reafirmar la ciencia sobre la creencia hasta que varias muertes y eventos fuera de la razón lo transforman. Si el camino entre real y sobrenatural se sigue en el metraje de este filme que no se deben perder, también hay que prestar atención a su reflexión sobre la dualidad femenina-masculina e incluso la cuestión trans con raíces en el pasado. El resultado lo tienen en las salas de cine desde este viernes con coloquio de la cineasta en Vigo en los Multicines Norte el domingo a partir de las 20.00 horas.

–¿Por que se inspiró en este relato del escritor Méndez Ferrín?

–Lo leí en un club de lectura en 2013 y después en un homenaje en Mazaricos al académico de la RAG José Manuel González, y que posteriormente fue lingüista de la película, conocí a Ferrín. Allí, le dije que iba a hacer una película de un relato suyo. Pero tuve suerte porque él vio “Esquece Monelos”. Creo que la vio su hija, Oriana, y se lo recomendó. Eso hizo que él estuviese abierto a mi propuesta de “O corpo aberto” que le hice en 2016. Ferrín me dio total libertad con la libertad de hacer una buena película.

–En algunas informaciones se refieren a la película como terror folk.

–Yo leí un relato clásico de género con ese arranque del maestro que llegan en diligencia a este lugar hostil. Me parecía arrebatador hacer una historia de amor con un potencial muy contemporáneo y queer, por la relación entre dos mujeres. Me parecía que se podía hacer algo

–¿Fue complicada la elección del elenco?

–Tamar Novas estuvo en mi elección desde el principio. No me canso de decir que este es un filme escrito para él. Le hicimos partícipe del proyecto desde el segundo guion, desde el principio, y le encantó. María Vázquez también estuvo desde el inicio en mi cabeza porque hace un personaje muy complicado. Es una mujer habitada por el espíritu de un hombre. Se podrían exagerar los rasgos viriles de una persona que es un capador (de animales) como se hace en el relato, pero ella lo hace desde la sobriedad, aportando muchísimo a la película. Con otros personajes menores, hicimos casting. Fue complicado encontrar a Clamores, que interpreta Nicolás Otero. Queríamos marcar ese rasgo no binario.

–El filme trata mucho las dualidades.

–Sí, la película habla de límites difusos entre dos países; entre la vida y la muerte; entre lo masculino y lo femenino. Respecto a esto último, tenemos el personaje de Obdulia, mujer habitada por el espíritu de un hombre; y el de Clamores. A esta, Ferrín solo le dedica una línea en el relato señalando que es una jovencita rubia. Pero nos apetecía darle ese rasgo de no binarismo. Por eso, buscamos un actor transexual, de Bueu pero residente en Vigo.

–Cuando señala el trance colectivo de la película, ¿a qué se refiere?

–No solo a los actores y actrices tienes que meter en la historia, sino también al equipo técnico. La primera tarea de una directora es provocar esa especie de trance colectivo. Mercedes Peón, que realiza la banda sonora, habla del ‘transo’ no solo en el escenario sino en la creación. Debes provocar ese trance. Desde el actor protagonista al electricista, deben tener esa conexión espiritual con lo que estamos haciendo para que una película tan frágicl funcione. Estamos hablando de una película fantástica, de época, con un presupuesto que para ser un filme gallego no está mal pero había que medirlo todo porque no andábamos sobrados de dinero.

–Hay un momento en el que la historia da un giro tremendo con el carnaval, hábleme de los personajes del Entroido que aparecen, ¿son típicos de la zona de O Xurés?

–Teníamos la idea de hacer un filme dentro de otro filme. A partir del Entroido (Carnaval) la película explota. En cuanto a las figuras, vemos un folión de Manzaneda que tomé porque es prácticamente la única danza giróvaga de Europa. Es como los derviches que dan vueltas sobre sí mismos. Nos ayuda a ir a otro nivel de conciencia. También se ve un follateiro de Lobios, que sí es típico de O Xurés.

–¿Por qué se adentró en el cine?

–Yo era una chica de una familia de clase media, de una ciudad media. Cuando estaba acabando Bachillerato ni me imaginaba que podía hacer cine. Era cosa de ricos. Bueno, sigue siendo, porque creo que hay una brecha de clase muy palpable en la dirección. Está copada por gente muy burguesa y eso se nota en el cine que hace. Lo digo honestamente. En las nuevas generaciones, se nota menos pero la brecha está ahí. Es muy duro vivir de la dirección de cine. Tengo suerte de tener otro trabajo, de ser profesora de enseñanza pública. Respondiendo a la pregunta, creo que el hacer cine viene de mi deseo radical de contar historias y de la gente que me encontré por el camino y me fue ayudando, como el productor Gaspar Broullón.

