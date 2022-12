A compra on-line incorporouse na rutina dos consumidores de Galicia. Segundo datos do Observatorio Cetelem, os galegos incrementaron as compras realizadas on-line nos últimos doce meses na maioría dos sectores. Este cambio na tendencia de consumo, fai que os resultados da próxima campaña de nadal sexan claves para o futuro de moitos pequenos comerciantes.

Co obxectivo de poñer en valor o comercio local e dar a coñecer a súa importancia para as nosas localidades, especialmente nestas datas, nace “Da túa man”, unha campaña elaborada pola Deputación de Pontevedra que busca impulsar o comercio local nunha época tan decisiva como o Nadal, na que se concentran case o 40% do total das vendas anuais.

Para lograr este impulso, “Da túa man” levará a cabo acciones en once concellos entre 5.000 e 20.000 habitantes. Concretamente na Cañiza, Gondomar, Moaña, Meaño, Ponte Caldelas, O Rosal, Silleda, Salceda de Caselas, Tomiño, Poio e Ribadumia. Poboacións nas que buscará impactar tanto aos habitantes destas localidades como a lugares próximos.

Campaña dixital

“Da túa man” busca a concienciación de máis de 400.000 usuarios a través dunha relevante campaña dixital, así como coa colaboración dun dos influencers máis famosos de Galicia para dar a máxima difusión en redes sociais e achegar a mensaxe ao público galego máis novo.

Unha acción que tamén fomenta a sustentabilidade e a ecoloxía, reduce a pegada ambiental ao minimizar a cadea de transporte e recupera a atención personalizada e a vida nos barrios

A importancia de accións como “Da túa man” para incentivar o comercio local é básica para promover un desenvolvemento sostible dos nosos concellos, xa que non só ten un impacto positivo directamente nos establecementos, senón que tamén repercute na propia economía local da poboación, logrando que as súas zonas urbanas comerciais convértanse en parte do seu interese turístico, cultural e social.

Ademais, trátase dunha acción que fomenta a sustentabilidade e a ecoloxía, reduce a pegada ambiental ao minimizar a cadea de transporte e recupera a atención personalizada e a vida nos barrios, perdida polos anos de pandemia.

Descobre máis sobre a campaña “Da túa man” aquí.