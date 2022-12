A aldea Vieiros, no Courel, culminou con éxito a súa campaña de mecenazgo para lograr 15.615 euros, un tercio máis do que inicialmente precisaban. Fixérono con 348 aportacións que apadriñaron ovellas, cabuxas, mastíns e mesmo burros, ademais de adquirir imáns para a neveira ou excursións.

A iniciativa partiu das familias do lugar que comezaron no 2013 a repoboar esta aldea abandoada. Porén, o pasado verán, os incendios ameazaron moi de preto a poboación e os seus moradores colleron medo. Como solución, Roi Estévez e outros veciños decidiron que había que poñerse a fondo a desbrozar o monte da contorna para evitar novos sustos no futuro.

Pero para cortar fentos e toxos precisan gando e para compralo, unha cantidade importante de diñeiro que finalmente conseguiron grazas ás aportacións cidadáns.